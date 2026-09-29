Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/9 đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những nhượng bộ liên quan chương trình hạt nhân, trong khi các kênh liên lạc gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì thông qua Qatar.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định thông tin do trang mạng Axios đăng tải là không đúng và nhấn mạnh ông “không đề nghị gì” với Iran liên quan việc nới lỏng trừng phạt hay giải phóng tài sản bị phong tỏa.

Trước đó, Axios dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết ông Trump sẵn sàng xem xét những biện pháp này nếu Tehran thực hiện các bước đi cụ thể liên quan chương trình hạt nhân.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28/9 đã tiếp xúc với các nhà trung gian Qatar tại New York (Mỹ), tập trung vào những thông điệp được trao đổi giữa Tehran và Washington, trong đó có các điều kiện liên quan việc mở lại eo biển Hormuz.

Những cuộc tiếp xúc này diễn ra sau các cuộc đàm phán gián tiếp giữa quan chức Mỹ và Iran tại New York với sự trung gian của Qatar. Theo phía Iran, Tehran đã đưa ra một đề xuất gồm chấm dứt giao tranh trong thời gian 7 ngày và khôi phục hoạt động bình thường của eo biển Hormuz.

Đổi lại, Iran yêu cầu các biện pháp liên quan việc phong tỏa tài sản, trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ và hoạt động của Mỹ tại khu vực được giải quyết, đồng thời sẵn sàng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.

Tổng thống Trump trước đó đã bác đề xuất mới nhất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz, song sau đó cho biết các cuộc đàm phán có thể được nối lại trong những ngày tới.

Truyền thông Mỹ đưa tin quan chức Mỹ và Iran ngày 28/9 tiếp tục trao đổi riêng với các bên trung gian, cho thấy kênh ngoại giao vẫn hoạt động dù hai bên chưa thống nhất về các điều kiện tiến tới một thỏa thuận.

Eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc tiếp xúc. Trước khi xung đột bùng phát, tuyến hàng hải chiến lược này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Những gián đoạn tại eo biển Hormuz vì vậy có thể tác động đáng kể tới hoạt động xuất khẩu năng lượng và thị trường toàn cầu. Dù hoạt động vận chuyển LNG qua khu vực này gần đây có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng lưu lượng tàu qua eo biển vẫn chịu ảnh hưởng của tình hình an ninh.

Về phía Iran, Tehran cho biết đang chờ phản hồi chính thức của Washington đối với đề xuất của mình trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Phía Iran cũng truyền đạt các quan điểm thông qua Qatar, thay vì tiến hành thêm các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ tại New York./.