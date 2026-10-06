TCBS lập kỷ lục thị phần môi giới HoSE

Kỷ lục mới của TCBS

Số liệu thị phần giá trị môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý III/2026 vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố đã ghi nhận những chuyển động đáng chú ý trong nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu.

Theo HoSE, Chứng khoán VPS tiếp tục giữ vị trí số một với 11,54% thị phần, giảm 1,07% so với quý II và thu hẹp đáng kể so với mức 17,05% cùng kỳ năm trước. Đứng ở vị trí thứ hai là Chứng khoán SSI với 11,09% thị phần.

Tâm điểm trong quý này thuộc về CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, thị phần môi giới của TCBS chính thức vượt ngưỡng hai chữ số khi đạt 10,03%, tăng từ mức 9,36% trong quý II và tăng hơn 2% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, khoảng cách giữa TCBS và hai doanh nghiệp cùng ngành đã được rút ngắn đáng kể. Ở đó, sự bứt phá của TCBS đã phản ánh tính khác biệt về chiến lược kinh doanh trong hoạt động môi giới.

Trong khi các doanh nghiệp chủ yếu mở rộng thị phần thông qua việc duy trì đội ngũ môi giới hùng hậu, TCBS kiên định với chiến lược không phụ thuộc vào môi giới truyền thống, áp dụng chính sách miễn phí giao dịch và vận hành theo mô hình WealthTech, quản lý gia sản ứng dụng công nghệ.

Thị phần giá trị môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý III/2026 do HoSE công bố. Ảnh: HoSE

Hệ sinh thái WealthTech của TCBS được thiết kế để đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính cá nhân trên một nền tảng duy nhất. Ứng dụng giao dịch TCInvest hiện thu hút hơn 17 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Nền tảng Fund Mart, được ví như "siêu thị chứng chỉ quỹ" đang phân phối hơn 50% tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở trên thị trường, đóng vai trò như một sàn giao dịch trung lập cho phép các tổ chức quản lý quỹ niêm yết sản phẩm.

Chỉ riêng trong quý II/2026, giá trị phân phối chứng chỉ quỹ qua Fund Mart đạt khoảng 1.800 tỷ đồng với 11.500 khách hàng tham gia mỗi tháng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nền tảng tư vấn đầu tư theo mục tiêu TCWealth đã thu hút hơn 40.000 khách hàng trải nghiệm sau thời gian ngắn.

Sức hấp dẫn từ nền tảng số đã giúp quy mô người dùng của TCBS liên tục mở rộng. Trong quý II/2026, công ty ghi nhận 35.360 tài khoản mở mới, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đối với nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài, TCBS đã hoàn thiện hệ thống giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (Non-Prefunding - NPF) với hạn mức vượt 1.000 tỷ đồng trên danh mục hơn 50 mã cổ phiếu đủ điều kiện.

Nền tảng vận hành dựa vào công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh doanh tích cực. Quý II/2026, tổng doanh thu của TCBS đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21% và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Văn hóa thúc đẩy tăng trưởng

Đằng sau kỷ lục tăng trưởng thị phần môi giới và hiệu quả kinh doanh của TCBS là văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên tinh thần thận trọng, nhưng luôn sẵn sàng thử nghiệm những cái mới.

Ông Trịnh Thế Thành, Giám đốc Công nghệ TCBS tiết , công ty đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào mảng quản lý gia sản từ năm 2017 trước khi mở rộng ra toàn bộ tổ chức. Văn hóa đổi mới sáng tạo được duy trì đều đặn qua hơn 1.000 sáng kiến cải tiến năng suất được cán bộ nhân viên đóng góp mỗi năm.

Khi một nhân sự có ý tưởng ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ, họ sẽ chủ động xây dựng kịch bản thử nghiệm và trình bày trực tiếp. Điểm tựa lớn nhất của quá trình này là sự đồng hành từ Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh khi ông luôn kiên nhẫn lắng nghe từng sáng kiến và cử kỹ sư phần mềm hỗ trợ biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế.

Sự chuyển dịch của TCBS diễn ra trong bối cảnh toàn ngành tài chính đang đẩy mạnh số hóa. Báo cáo do Amazon Web Services và Strand Partners công bố cho thấy, hơn 41% tổ chức dịch vụ tài chính tại Việt Nam đã đưa AI vào vận hành, với 79% ghi nhận năng suất lao động được cải thiện rõ rệt.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS. Ảnh: TCBS

Tại TCBS, hành trình công nghệ được định hình qua ba giai đoạn kế thừa. Giai đoạn 2020 - 2024, việc chuyển dịch toàn bộ hạ tầng lên đám mây AWS đã giúp công ty tăng trưởng gấp 9 lần lượng khách hàng và gấp 4 lần thị phần giao dịch cổ phiếu.

Giai đoạn tiếp theo tập trung vào việc phát triển các mô hình học máy, giúp tăng gấp đôi lượng khách hàng giao dịch chủ động nhờ trải nghiệm cá nhân hóa.

Đến năm 2026, TCBS bước sang giai đoạn chuyển đổi AI toàn diện, với mức độ sử dụng AI trong toàn tổ chức tăng gấp 8 lần so với năm 2025.

Trọng tâm của chiến lược là phổ cập các tác tử AI (Agentic AI) đến 100% nhân sự, giúp giảm 25% thời gian phát triển tính năng phần mềm và nâng cao năng lực sản xuất các báo cáo phân tích đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS khẳng định: "Tầm nhìn của chúng tôi là đưa TCBS trở thành công ty chứng khoán tiên tiến nhất về công nghệ tại Việt Nam. Trong ngành chứng khoán, khả năng ra mắt nhanh các sản phẩm giao dịch mới quyết định trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng doanh thu".

Theo người đứng đầu TCBS, mục tiêu của công ty không phải là chỉ có một nhóm chuyên gia biết xây dựng AI, mà toàn bộ 600 nhân sự phải làm chủ công cụ này để tự tạo ra các trợ lý ảo hỗ trợ công việc hàng ngày.

Trong kỷ nguyên mới, AI không chỉ làm nhiệm vụ tự động hóa các tác vụ lặp lại mà còn tham gia vào quá trình phân tích và sáng tạo sản phẩm.