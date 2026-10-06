PNJ về đáy 9 năm, khối ngoại 'xả' mạnh HDB

Biến động nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kết phiên 6/10. Nguồn: Vietstock Finance

Thị trường chứng khoán phiên 6/10 diễn biến giằng co, VN-Index có thời điểm giảm hơn 10 điểm trước khi “quay xe” vào cuối phiên. Chỉ số đóng cửa tại 1.759,08 điểm, tăng 5,88 điểm so với đóng cửa phiên trước. Ngược chiều, HNX-Index giảm 4,09 điểm, còn UPCoM giảm 0,26 điểm.

Thanh khoản cải thiện, tăng khoảng 40% so với phiên trước với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 21.200 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 5.000 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 2.500 tỷ đồng (trong tổng số hơn 7.000 tỷ đồng giao dịch), song tập trung vào HDB với 1.957 tỷ đồng và chủ yếu là thỏa thuận.

VJC cũng bị bán ròng mạnh với giá trị hơn 770 tỷ đồng; tiếp đến là PNJ 102 tỷ đồng, TCB 86 tỷ đồng, ACB 70 tỷ đồng, NVL 48 tỷ đồng, VHM 39 tỷ đồng, VCB 29 tỷ đồng, FPT 27 tỷ đồng…

Chiều ngược lại, SHB, VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với gần 80 tỷ đồng mỗi mã. Danh sách mua ròng còn có GMD 60 tỷ đồng, VND 50 tỷ đồng, DCM 45 tỷ đồng, MBB 42 tỷ đồng, SHS 36 tỷ đồng…

Nhịp đảo chiều của VN-Index vào cuối phiên 6/10 diễn ra khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm tài chính, song sự hồi phục chưa thực sự mạnh mẽ. VCI tăng 4,3%, VND tăng 3,75%, TCX tăng 2,88%, VCK tăng 2,38%, SHS tăng 1,57%, MBS tăng 1,32%; SSI, HCM, VIX tăng nhẹ.

Ở nhóm ngân hàng, MSB tăng 3,6%, NAB tăng 3,2%, LPB tăng 2,09%, PGB tăng 2,11%, BVB tăng 1,88%; VPB, VCB, CTG, MBB tăng nhẹ. Chiều giảm có SSB giảm 3,72%, VBB giảm 5,67%, ACB giảm 1,9%; SHB, TPB, STB, TCB… giảm nhẹ. HDB và BID đứng giá tham chiếu.

Ở nhóm bất động sản, một số mã bật tăng sau khi giảm về vùng mệnh giá, như DIG tăng 3,1% lên giá 9.300 đồng/cp, CEO tăng 1,93% lên giá 10.500 đồng/cp. HDC có thời điểm giảm hơn 4% về dưới mệnh giá, song kết phiên về giá tham chiếu 10.100 đồng/cp.

Các mã ở chiều tăng khác là VHM, VPI, IDC, KBC, TCH, DXS… song đa phần chỉ tăng nhẹ. Chiều giảm có NVL -1,42%, NLG -1,15%, KDH -1%; DXG, PDR, BCM, SCR… giảm nhẹ. VIC, VRE đứng tham chiếu.

Nhóm năng lượng giao dịch tương đối tích cực với PVD tăng 4,2%, BSR tăng 2,3%, PLX tăng 1,97%, PVS tăng 1,51% và PVT tăng 1,24%.

Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG đứng giá tham chiếu, trong khi DCM tăng 3,69%, DPM tăng 0,23%, MSR tăng 1,02% và GVR tăng 0,31%.

Tại các nhóm ngành khác, một số mã tăng tốt là CII +5,11%, VPL +4,25%, VNM +2,1%, MWG +2,15%. Ngược chiều, PNJ tiếp tục tiêu cực khi giảm sàn về giá 20.150 đồng/cp – thấp nhất kể từ tháng 7/2017 (đáy 9 năm). Mã khớp lệnh hơn 16,2 triệu đơn vị trong khi dư bán giá sàn hơn 14,7 triệu đơn vị.

PNJ đã trải qua chuỗi giảm 11 phiên liên tiếp, trong đó có 6 phiên giảm sàn. So với mức giá mở cửa phiên 22/9 – phiên mở đầu chuỗi giảm (36.900 đồng/cp), mã đã mất 45% giá trị.

Cổ phiếu FPT cũng giảm 2,4%, lùi về giá 60.400 đồng/cp – thấp nhất trong 2 tháng gần đây. Mã đã có 10 phiên giảm liên tiếp, song mức độ điều chỉnh ở các phiên chủ yếu nhẹ.

Các mã giảm đáng kể khác là VTP -3,65%, HAH -1,94%, GEE -1,4%, FRT -1,36%...