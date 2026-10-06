Từ 15/11, cơ sở thực phẩm phải cung cấp hồ sơ truy xuất nguồn gốc trong 24 giờ

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 quy định về Cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Thông tư quy định việc tạo lập, quản lý, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về công nghiệp thực phẩm, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa và truy xuất nguồn gốc.

Cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sản phẩm thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và hồ sơ công bố sản phẩm; kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm.

Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ dữ liệu về cảnh báo, thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đánh giá sự phù hợp; truy xuất nguồn gốc và các dữ liệu báo cáo, thống kê liên quan.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là quy định cụ thể trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc lưu trữ thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa.

Các hồ sơ này phải bảo đảm sẵn sàng cung cấp, trích xuất khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc khi cần thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Đối với thực phẩm có hạn sử dụng, hồ sơ liên quan phải được lưu trữ tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng của sản phẩm.

Đối với sản phẩm thực phẩm không yêu cầu ghi ngày hết hạn sử dụng, thời gian lưu trữ tối thiểu là 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đáng chú ý, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm có thể cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư cũng quy định cụ thể quy trình truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

Khi phát hiện sản phẩm có nguy cơ mất an toàn, không bảo đảm an toàn hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ sở sản xuất phải xác định lô sản phẩm liên quan và rà soát hồ sơ sản xuất để làm rõ nguyên nhân.

Cơ sở đồng thời phải liên hệ với nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì để xác minh thông tin; gửi thông báo khẩn cấp đến các nhà phân phối, đại lý đã nhận lô hàng và yêu cầu báo cáo số lượng đã bán, số lượng còn tồn kho.

Sau quá trình truy xuất, cơ sở phải phân tích, xác định nguyên nhân gây mất an toàn và lập báo cáo kết quả thực hiện.

Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, khi phát hiện sản phẩm có nguy cơ mất an toàn hoặc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ sở phải thực hiện truy xuất theo quy định, đồng thời thông báo khẩn cấp cho nhà sản xuất, nhà phân phối cung cấp lô sản phẩm và phối hợp để xác định nguồn gốc.

Thông tư số 63/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Kể từ thời điểm này, Thông tư số 11/2026/TT-BCT ngày 27/2/2026 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc thực phẩm hết hiệu lực.