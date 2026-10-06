Hà Nội ra mắt kênh TikTok 'OCOP Hà Nội' thúc đẩy thương mại số

Ngày 6/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kích hoạt chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và ra mắt kênh TikTok "OCOP Hà Nội". Sự kiện mở ra phương thức tiếp cận mới nhằm kết nối sản phẩm làng nghề, OCOP với người tiêu dùng trên môi trường số.

Mô hình điểm chạm nội dung, không bán hàng thay doanh nghiệp

Phát biểu tại lễ kích hoạt, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải nhận định việc ra mắt kênh truyền thông mới là hướng đi nhằm kết nối các giá trị của sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân và cơ sở sản xuất Thủ đô với người tiêu dùng trong bối cảnh thói quen mua sắm thay đổi nhanh chóng.

Các đại biểu ấn nút kích hoạt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Ảnh Duy Khánh

Theo ông Hải, Hà Nội sở hữu hệ sinh thái sản phẩm phong phú, nhưng trên môi trường số, sản phẩm tốt cần phải được nhận diện, kể đúng câu chuyện và xuất hiện đúng nơi.

Trước đó, qua đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP và làng nghề. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Nội chuyển từ các hoạt động nhỏ lẻ sang mô hình vận hành bài bản, có nhận diện chung và cơ chế duy trì lâu dài.

Lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh kênh TikTok "OCOP Hà Nội" không phải là một "shop" bán hàng của cơ quan nhà nước. Cơ quan quản lý không trực tiếp bán hàng hay thực hiện nghĩa vụ người bán, mà giữ vai trò kiến tạo môi trường, đưa ra tiêu chí, kết nối nguồn lực và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Kênh đóng vai trò như một điểm chạm nội dung số, truyền tải câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm làng nghề qua video ngắn và livestream với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung. Các chủ thể kinh doanh vẫn tự đứng tên, vận hành gian hàng và chịu trách nhiệm về sản phẩm, đơn hàng cũng như dịch vụ khách hàng.

Chương trình đặt kỳ vọng mang lại 3 giá trị thiết thực: gia tăng độ hiện diện trên môi trường số, nâng cao năng lực thương mại điện tử cho thương nhân và chuyển đổi sự quan tâm của người tiêu dùng thành giao dịch thực chất.

"Hiệu quả chương trình không chỉ đo bằng lượt xem hay tương tác, mà ở khả năng chuyển đổi thành giao dịch và duy trì hoạt động của nhà bán hàng sau 30, 60 và 90 ngày", ông Hải khẳng định.

Thành phố cũng định hướng sẽ mở rộng hợp tác với nhiều nền tảng thương mại điện tử khác để hình thành hệ sinh thái mở.

Kể câu chuyện sản phẩm để xây dựng niềm tin

Đồng quan điểm về phương thức tiếp cận mới, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho rằng mỗi sản phẩm OCOP hay làng nghề đều chứa đựng nét văn hóa, câu chuyện vùng đất và sinh kế cộng đồng. Do đó, chuyển đổi số thương mại không chỉ đơn thuần là đưa hàng hóa lên mạng, mà phải giúp người sản xuất làm chủ công cụ số và biết cách kể câu chuyện sản phẩm để xây dựng niềm tin với khách hàng.

Đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm sản phẩm OCOP Hà Nội tại chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Trong khuôn khổ hợp tác, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ đảm nhận khâu nội dung truyền thông, hỗ trợ không gian livestream, tín hiệu kỹ thuật và lan tỏa các câu chuyện về làng nghề, nghệ nhân đến đông đảo công chúng.

Ở góc độ nền tảng công nghệ, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, cho biết TikTok Shop phát triển mô hình thương mại điện tử khám phá. Mô hình này giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm tự nhiên qua nội dung sáng tạo, từ đó phát sinh nhu cầu mua sắm. Đối với sản phẩm OCOP, đây là cơ hội chuyển hóa giá trị văn hóa, kỹ nghệ bản địa thành giá trị kinh tế thực tế.

TikTok Shop cam kết đồng hành cùng chương trình ở 3 nội dung trọng tâm: đào tạo năng lực kinh doanh số; kết nối nhà sáng tạo nội dung với nghệ nhân, cơ sở sản xuất; hỗ trợ kỹ thuật và đo lường hiệu quả. Mục tiêu cốt lõi là giúp các chủ thể tự vận hành bền vững dựa trên sản phẩm chất lượng, thông tin minh bạch và trách nhiệm với người tiêu dùng.

Tại sự kiện, Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên. Sự kiện đánh dấu bước phối hợp chiến lược nhằm quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Thủ đô trên nền tảng số.