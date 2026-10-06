Khởi động dự án ReCaf - Thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng

Hội thảo khởi động Dự án “Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam”

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Ban Quản lý dự án RECAF - Khu vực Lâm Đồng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn, cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các bên liên quan của 4 xã: Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3 và Đam Rông 4.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Lãnh đạo UBND xã, Lãnh đạo Hạt kiểm Lâm, Ban quản lý rừng, UBMT Tổ quốc Việt Nam xã cùng tham dự hội thảo

Dự án RECAF (Reducing Emissions in the Central Highlands and South Central Coast) là sáng kiến khí hậu do Chính phủ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) thực hiện, với tổng vốn 102,5 triệu USD. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, triển khai trong 6 năm (2025-2031) tại 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Theo mục tiêu tổng thể, RECAF kỳ vọng giảm hoặc tránh phát thải 6,68 triệu tấn CO2, bảo vệ khoảng 500.000 ha rừng tự nhiên và chuyển đổi 145.000 ha sang các hệ thống nông - lâm kết hợp bền vững, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 420.000 người dân.

Ông Nguyễn Văn Chính - PCT UBND xã Đam Rông 2 phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo khởi động cấp cơ sở ở Đam Rông 2, các đại biểu đã được giới thiệu 3 nội dung trọng tâm:

Hoàn thiện trụ cột REDD+ theo mô hình đối tác 4P: Các trụ cột thiết kế REDD+ của Việt Nam được hoàn thiện và lồng ghép vào chính sách, khung thể chế của tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, mô hình quan hệ đối tác Công - Tư - Nhà sản xuất (4P - Public-Private-Producer Partnership) được tăng cường để hiện thực hóa REDD+ trong thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Bình - PCT UBND xã Đam Rông 4 phát biểu tại hội thảo

Giảm phát thải AFOLU thông qua chuỗi giá trị không gây mất rừng: Đây là nội dung cốt lõi gắn trực tiếp với định hướng nông nghiệp hữu cơ. Dự án sẽ thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng trên nền tảng 4P và cơ chế tài chính dựa trên hiệu quả thực hiện (results-based finance), tạo động lực cho nông dân chuyển đổi sang canh tác bền vững, nông lâm kết hợp.

Quản lý, giám sát và đánh giá dự án: Đảm bảo tính minh bạch, đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) lượng giảm phát thải. Thông qua hội thảo, Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương đã thống nhất cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và cộng đồng. Hoạt động này không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất khác (AFOLU), mà còn trực tiếp đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Việc khởi động RECAF tại Đam Rông - địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao và sinh kế gắn chặt với rừng - được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp, hài hòa giữa bảo vệ rừng và cải thiện thu nhập cho người dân.

Dự án RECAF tại Lâm Đồng sẽ ưu tiên các mô hình canh tác không gây mất rừng như,cà phê agroforestry, mắc ca, dược liệu dưới tán rừng, gắn với chứng chỉ hữu cơ và truy xuất nguồn gốc, tạo tiền đề tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng trong tương lai./.