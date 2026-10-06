Cụ thể là, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, đạt trên 75% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,58 tỷ USD; giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 57,6%, nằm trong nhóm trên trung bình của cả nước.

Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số, lấy sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tỉnh đã hoàn thành sắp xếp ấp, khu phố và cơ sở giáo dục công lập.

Đến ngày 25-9-2026, toàn tỉnh khám sức khỏe định kỳ cho gần 3 triệu người, đạt 87,8% dân số (thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cao nhất cả nước); hơn 1,9 triệu người tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt gần 49%…

Trong quý IV “chạy nước rút” cuối năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 để tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.

Muốn vậy, cần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I của đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Những kết quả đạt được và những hạn chế bộc lộ ra trong 9 tháng qua là những bài học thực tiễn vô cùng quý giá để định hình lại và điều chỉnh sự lãnh đạo, điều hành, dồn lực tăng tốc trong 3 tháng cuối năm.

Đây cũng là thời điểm phải chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành công việc” sang tư duy “hoàn thành chỉ tiêu”. Mỗi nghị quyết, mỗi chương trình, mỗi nhiệm vụ được giao đều phải xác định rõ: Ai làm, làm việc gì, thời hạn nào xong, kết quả cụ thể ra sao và cơ chế kiểm tra như thế nào.

Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh: Đảng ủy UBND tỉnh rà soát lại kịch bản tăng trưởng thật cụ thể theo từng ngành, từng địa bàn, từng dự án và từng nhóm sản phẩm. Trong quý IV, phải tổ chức một đợt cao điểm giải ngân đầu tư công.

Từng dự án phải có tiến độ, khối lượng, giá trị giải ngân cụ thể; tập trung tháo gỡ các nút thắt về đất đai, thu hồi đất, thủ tục đầu tư, nghiệm thu và thanh toán.