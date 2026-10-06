Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cấp xã tiếp nhận, quản lý các mã số vùng trồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa vừa có công văn đề nghị UBND các xã, phường tiếp nhận, quản lý các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, giám sát về yêu cầu kỹ thuật đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo yêu cầu quản lý. Nhằm kịp thời chuyển giao cơ sở dữ liệu, thẩm quyền quản lý dữ liệu và nâng cao năng lực quản lý nhà nước tại cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường tiếp nhận toàn bộ danh mục, thông tin dữ liệu về các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp để tiếp tục theo dõi và quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát về yêu cầu kỹ thuật đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo quy định.

Nông dân xã Trung Khánh Vĩnh thu hoạch bưởi.

Tính đến tháng 7-2026, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) quản lý 152 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 1.132ha (trong đó có 47 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích hơn 662ha và 105 mã số vùng trồng nội địa với tổng diện tích gần 470ha) và 2 mã số cơ sở đóng gói đã được cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đối với trường hợp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phải được nước nhập khẩu phê duyệt (có những mã số cơ quan thẩm quyền trong nước tự phê duyệt), UBND cấp xã tổng hợp danh sách gửi về sở để tổng hợp gửi lên Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND các xã, phường phản hồi kịp thời về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

Được biết, trước đây, thẩm quyển quản lý các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau sắp xếp là Sở Nông nghiệp và Môi trường đảm nhiệm. Thẩm quyền này được chuyển về UBND cấp xã từ ngày 31-7.