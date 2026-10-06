Công đoàn Vườn quốc gia Cúc Phương ra mắt “Tổ Công đoàn số”

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng “Tổ Công đoàn số” Vườn quốc gia Cúc Phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, xã Nho Quan, Vườn quốc gia Cúc Phương và đoàn viên công đoàn Vườn quốc gia Cúc Phương.

Việc thành lập “Tổ Công đoàn số” nhằm cụ thể hóa phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đoàn viên, người lao động.

Tổ có nhiệm vụ hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNeID; hỗ trợ đoàn viên tiếp cận các tiện ích số, nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Đại diện Công an xã Nho quan truyền đạt các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; hướng dẫn sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu được tập huấn kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, thực hành sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ đoàn viên chủ động tiếp cận công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.