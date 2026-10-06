Họp Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước'

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Sau 3 tuần triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2026, từ ngày 7/9/2026 đến ngày 25/9/2026, đã có gần 55.000 lượt người đăng ký tham gia, với hơn 153.000 lượt bài dự thi, trong đó, 99,7% lượt bài dự thi hợp lệ. Cuộc thi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia được triển khai tích cực, bằng nhiều hình thức phù hợp. Cuộc thi thu hút đông đảo người tham gia, tạo không khí hưởng ứng sôi nổi, sâu rộng.

Trên cơ sở kết quả thi từng tuần, cá nhân có số câu trả lời đúng nhiều nhất, thời gian hoàn thành bài dự thi nhanh nhất và câu hỏi dự đoán số người tham gia có câu trả lời đúng hoặc gần đúng nhất của 2 khối sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các trường đại học, cao đẳng và khối xã, phường với 56 giải, gồm: 6 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba, 30 giải khuyến khích và 2 giải phụ cho thí sinh dự thi đạt giải có tuổi nhỏ nhất và thí sinh đạt giải có tuổi cao nhất. Trao giải cho tập thể đoạt giải, tính cho cả cuộc thi với 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Đại diện Sở Tư pháp phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung về: Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (ngày 9/11). Dự thảo báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”; dự thảo Quyết định về việc công nhận và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”; công tác tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” và một số nội dung liên quan.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc khẩn trương, tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết, chương trình, kịch bản. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp, rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc đề ra, chuẩn bị các điều kiện về lễ tân, khánh tiết và các nội dung liên quan để việc trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” và Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức chu đáo, trang trọng, thiết thực và hiệu quả./.