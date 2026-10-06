TCBS lại vượt SSI về vốn điều lệ, HSC tăng tốc

Cục diện vốn điều lệ trong ngành chứng khoán lại vừa có sự thay đổi sau khi Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX) và Chứng khoán TP HCM (HSC, mã HCM) hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu quy mô lớn.

Theo công bố trên HoSE ngày 5/10, TCBS đã được UBCKNN chấp thuận kết quả báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chính thức tăng vốn từ 27.744,5 tỷ đồng lên 33.293,4 tỷ đồng. Cùng ngày, HSC công bố thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP, từ gần 10.808 tỷ đồng lên gần 13.728 tỷ đồng.

Với quy mô mới, TCBS một lần nữa vượt SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

TCBS từng vượt qua SSI về vốn điều lệ vào năm ngoái, song hồi đầu năm nay, SSI đã lấy lại qua đợt chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn lên gần 25.000 tỷ đồng. Đến tháng 5 năm nay, vị trí lại thay đổi khi TCBS phân phối thành công hơn 462,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn từ hơn 23.115,8 tỷ đồng lên mức gần 27.739 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 8 vừa qua, SSI hoàn tất phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ lên hơn 30.000 tỷ đồng; và chỉ sau hơn một tháng cục diện lại thay đổi.

Với HSC, sau nhiều năm trầm lắng, đã tích cực trở lại đường đua tăng vốn thời gian gần đây. Năm ngoái, công ty đã thực hiện thành công đợt tăng vốn mạnh từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn vượt 15.000 tỷ đồng, qua 3 phương án phát hành: Chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành 22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOР 2026); chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đến nay, HSC đã hoàn thành hai phương án đầu.

Đằng sau cuộc đua thứ hạng là nhu cầu vốn ngày càng lớn của ngành chứng khoán. Trong đó, lĩnh vực sử dụng vốn đáng kể nhất và cũng mang lại lợi nhuận lớn nhất là cho vay ký quỹ (margin).

Theo quy định, dư nợ cho vay của công ty chứng khoán tại Việt Nam không được vượt quá hai lần vốn chủ sở hữu. Hiện tại, dư nợ cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán ước khoảng hơn 400.000 tỷ đồng. Song với rào cản về quy định vốn, thị phần cho vay ký quỹ hiện tập trung chủ yếu vào nhóm công ty dẫn đầu như TCBS, SSI, VPS, VPBankS, HSC...