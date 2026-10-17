Tẩy trần ăn năn

Người phụ nữ 23 tuổi bất ngờ phải nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp và nhiễm toan ceton tiểu đường. Thế nhưng, cô gái trẻ ở Trung Quốc chẳng thể trách ai khi chính những thói quen ăn uống của mình là thủ phạm.