Tẩy trần ăn năn
Xa quê từ độ mươi tám / Thương con mẹ xót hằng đêm / Cha ngồi trầm tư cửa sổ
Thương con mẹ xót hằng đêm
Cha ngồi trầm tư cửa sổ
Ấm trà nguội lạnh nắng lên
Tôi trôi vào cuộc viễn du
Mộng mơ tìm “chân trời mở”
Bỏ lại ruộng vườn em nhỏ
Nặng vai cha mẹ gánh gồng
Phố phường chật hẹp người đông
Đi giữa dòng đời cô quạnh
Gõ cửa thinh không hi vọng
Mưu sinh là cuộc kiếm tìm
Tháng lương đầu ấy giữ nguyên
Gửi cha tấm áo mùa hạ
Khăn len mẹ choàng mùa đông
Quà mọn tiễn em lấy chồng
Cha chưa bận áo một lần
Vội về ông bà đoàn tụ
Mẹ buồn đầu sông mùa lũ
Sầu đong ngập mấy mùa mưa
Cứ mùa Vu Lan trở về
Vang khúc “Bông hồng cài áo”
Ơn trên cho tôi còn mẹ
Tẩy trần niệm khúc ăn năn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tay-tran-an-nan-469731.html