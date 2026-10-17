Đời sốngTình yêu - Hôn nhân

Tẩy trần ăn năn

Xa quê từ độ mươi tám / Thương con mẹ xót hằng đêm / Cha ngồi trầm tư cửa sổ

Báo Lâm Đồng
Gốc
Xa quê từ độ mươi tám

Xa quê từ độ mươi tám

Thương con mẹ xót hằng đêm

Cha ngồi trầm tư cửa sổ

Ấm trà nguội lạnh nắng lên

Tôi trôi vào cuộc viễn du

Mộng mơ tìm “chân trời mở”

Bỏ lại ruộng vườn em nhỏ

Nặng vai cha mẹ gánh gồng

Phố phường chật hẹp người đông

Đi giữa dòng đời cô quạnh

Gõ cửa thinh không hi vọng

Mưu sinh là cuộc kiếm tìm

Tháng lương đầu ấy giữ nguyên

Gửi cha tấm áo mùa hạ

Khăn len mẹ choàng mùa đông

Quà mọn tiễn em lấy chồng

Cha chưa bận áo một lần

Vội về ông bà đoàn tụ

Mẹ buồn đầu sông mùa lũ

Sầu đong ngập mấy mùa mưa

Cứ mùa Vu Lan trở về

Vang khúc “Bông hồng cài áo”

Ơn trên cho tôi còn mẹ

Tẩy trần niệm khúc ăn năn.

Hồ Xuân Trung .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tay-tran-an-nan-469731.html