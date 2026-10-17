Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Số phận bất hạnh của cô gái nhỏ

Một buổi trưa muộn, khi Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu đã chìm vào tĩnh lặng, trong căn phòng nhỏ, Thơm vẫn đang nằm trên chiếc xe đẩy tự chế, miệng cắn chặt cây cọ, miệt mài vẽ tranh. Từng nét cọ chậm rãi, đầy kiên trì của Thơm khiến ai chứng kiến cũng cảm phục.

Thơm sinh ra đã bị bại liệt toàn thân, bị bỏ rơi và được đưa vào Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, trở thành 1 trong hơn 100 trẻ mồ côi được cưu mang, nuôi dưỡng tại đây.

Không có vòng tay cha mẹ, Thơm lớn lên trong sự chở che, yêu thương của linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh - Giám đốc Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, các sơ và những nhà hảo tâm.

Thơm bị liệt toàn thân và bị bỏ rơi từ nhỏ.

Bị bại liệt toàn thân nên tuổi thơ của Thơm không có những buổi rong chơi cùng chúng bạn. Em chỉ có thể nằm một chỗ, ngày ngày nhìn cuộc sống trôi qua ô cửa sổ nhỏ. Khi những đứa trẻ cùng tuổi ríu rít gọi nhau chạy nhảy, Thơm chỉ biết dõi theo. Những bước chân tung tăng, những trò chơi hồn nhiên hay đơn giản là được tự mình bước đi - những điều tưởng chừng bình thường với bao người lại là ước mong xa xỉ với Thơm. Mãi sau này, cô bé mới có thể tự di chuyển xung quanh bằng chiếc xe đẩy tự chế như ván trượt. Ở tuổi 25, thân hình em nhỏ như một đứa trẻ, cân nặng chưa đầy 30kg. Tay chân teo nhỏ, yếu ớt, Thơm không thể tự cầm nắm hay đi lại như người bình thường.

Dù rất lạc quan nhưng em vẫn không tránh khỏi những lúc yếu lòng. Thơm tâm sự :“Nhìn các bạn chạy nhảy, thỏa thích bước đi bằng đôi chân của mình, đôi lúc em thấy tủi thân và tự hỏi tại sao mình không được như mọi người? Nhưng em không để bản thân buồn quá lâu, bởi em luôn có ‘bố’ (linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh) và các 'chị' (sơ ở cô nhi viện) yêu thương, động viên, giúp em suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ vượt qua”.

Cô gái nhỏ đầy nghị lực và hiểu chuyện đến mức người khác phải day dứt

Sơ Phạm Thị Tươi - phụ trách văn phòng Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, nhớ lại, Thơm được đưa vào đây khi mới khoảng 2 tuổi, chân tay co quắp, cong queo. Suốt một thời gian dài, các sơ kiên trì nắn bóp, phục hồi chức năng, giúp tay chân em dần duỗi thẳng như hiện tại. Dù vậy, Thơm vẫn không thể tự vận động, từ những sinh hoạt thường ngày đến việc cá nhân đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Điều khiến sơ Tươi day dứt nhất là sự hiểu chuyện của cô gái nhỏ.

"Thơm từng nói không muốn ăn nhiều vì sợ mình tăng cân, trở nên nặng hơn, khiến các sơ vất vả mỗi khi bế em lên. Nghe em nói vậy, tôi không cầm được nước mắt”, sơ Tươi xúc động kể.

Biến những nét vẽ thành ý nghĩa cuộc đời

Từ nhỏ, Thơm đã yêu thích màu sắc và thích vẽ tranh. Dù đôi tay yếu ớt, em vẫn kiên trì tập vẽ từng nét. Khi những bạn bè cùng trang lứa vui chơi, chạy nhảy, Thơm cặm cụi bên cây bút chì và giá vẽ, miệt mài tô điểm cho những bức tranh của mình. Đó không chỉ là sở thích mà còn là cách em thể hiện cảm xúc, ước mơ.

Không thể cầm bút bằng tay như người bình thường, Thơm đã kiên trì tập cầm bút bằng miệng để vẽ tranh.

Sơ Tươi kể, khi Thơm lên 6 tuổi, sơ bắt đầu dạy em tập viết chữ. Không thể cầm bút bằng tay, Thơm ngậm bút vào miệng, kiên nhẫn tập từng nét thẳng. Những ngày đầu, em phải nằm sấp trên thảm, cúi đầu thật lâu để điều khiển ngòi bút. Mỗi lần ngẩng lên, vai em đau nhức, cổ mỏi cứng. Vậy nhưng, cô bé chưa một lần than vãn, cứ thế kiên trì ngày này qua ngày khác cho đến khi có thể tự mình viết nên những con chữ.

Khi đã thành thạo việc cầm bút bằng miệng, Thơm tiếp tục học vẽ tranh, tô màu. Từ những nét vẽ đầu tiên, thế giới của em dần có thêm những gam màu và niềm vui mới.

Thơm say mê vẽ tới mức nhiều khi quên cả giờ ăn.

Lên 10 tuổi, Thơm bộc lộ rõ niềm đam mê và năng khiếu hội họa. Em dành phần lớn thời gian để tập vẽ, từ những bông hoa, ngôi nhà đơn sơ đến những bức tranh phong cảnh nhiều chi tiết hơn. Có những lần mải mê bên cây cọ, Thơm quên cả giờ giấc, đến khi dừng lại mới nhận ra miệng đã tê cứng, cổ mỏi nhừ vì giữ bút và cúi đầu quá lâu.

Suốt 10 năm kiên trì tự mình tập vẽ, tự mày mò pha mực, từ những bức vẽ đơn giản, Thơm đã có thể vẽ được những bức tranh phong cảnh có chiều sâu. Thỉnh thoảng, Thơm nhờ các sơ đưa ra ngoài ngắm cảnh, quan sát những sự vật xung quanh để có thêm ý tưởng cho những bức tranh của mình.

Năm 2021 trở thành dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời Thơm. Em kể, năm ấy, một bác sĩ đến cô nhi viện làm thiện nguyện, tình cờ xem những bức tranh em vẽ rồi yêu thích. Sau đó, bác mang tranh của Thơm đi triển lãm. Những nét vẽ cùng câu chuyện về cô gái khuyết tật lớn lên trong cô nhi viện đã chạm đến trái tim nhiều người. Từ đó, thỉnh thoảng có người tìm về mua tranh để động viên, khích lệ em.

Thơm miệt mài tập vẽ tranh chân dung, nuôi ước mơ trở thành họa sĩ thực thụ

“Lúc có người đặt mua tranh, em vui sướng lắm, vì cảm thấy mình vẫn sống có ích. Với em, vẽ tranh không chỉ là niềm vui mà còn là ngôn ngữ đặc biệt giúp em gửi gắm ước mơ, khát vọng muốn hướng tới. Mỗi lần cầm cọ, em cảm thấy mình được sống một cách trọn vẹn và có cảm giác như được tự do bước đi trong thế giới của riêng mình”, Thơm tâm sự.

Những năm gần đây, không dừng lại ở tranh phong cảnh, Thơm bắt đầu làm quen với vẽ chân dung, ấp ủ mong muốn được theo đuổi hội họa một cách bài bản hơn và nuôi ước mơ trở thành họa sĩ thực thụ.

Nhờ những bức tranh giàu cảm xúc, ngày càng có nhiều người biết đến tài năng hội họa của Thơm. Một số họa sĩ tìm đến cô nhi viện, hướng dẫn em trau dồi thêm kỹ năng và kỹ thuật vẽ, giúp em tiến gần hơn tới ước mơ.

Bức tranh thể hiện khát vọng tự do của cô gái nhỏ.

Giờ đây, dẫu hành trình phía trước còn nhiều thử thách, Thơm vẫn kiên trì nuôi dưỡng ước mơ qua từng nét cọ. Bởi đôi khi, điều kỳ diệu không nằm ở việc ta có thể đi được bao xa, mà ở cách ta vượt qua những giới hạn của bản thân để chạm đến ước mơ. Và Thơm, bằng chính nghị lực cùng tình yêu hội họa của mình đang từng ngày vẽ nên một cuộc đời rực rỡ sắc màu.

“Em rất thích câu nói: 'Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống'. Đó cũng là kim chỉ nam sống của em. Em muốn trở thành họa sĩ để qua những bức tranh và chính hành trình của mình có thể tiếp thêm niềm tin cho những người cũng mang số phận kém may mắn. Bởi, cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, chỉ cần không ngừng nỗ lực, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những điều tốt đẹp. Giống như em, dù từng sống trong những tháng ngày tưởng chừng chỉ có bóng tối, em vẫn tìm thấy ánh sáng cho riêng mình”, Thơm chia sẻ.