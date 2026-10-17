Hơn 2 tháng cứu người đàn ông ngừng tim trên xe cấp cứu

Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 Bộ Công an vừa chúc mừng nam bệnh nhân thoát “cửa tử” ngoạn mục được xuất viện về nhà trong niềm vui của cả bệnh viện và gia đình.

Ngày 6/8, anh N.P.T (49 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, Hà Nội) bị sốt, khó thở, mệt mỏi, bỏ ăn, bỏ uống rượu. Người nhà phát hiện anh trong tình trạng bất thường, đưa vào Bệnh viện Hoài Đức trong trạng thái lơ mơ, huyết áp tụt và được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ Bệnh viện Hoài Đức cho anh T thở oxy, truyền dịch, sử dụng trợ tim, vận mạch, kháng sinh và chuyển đến Bệnh viện 19-8.

Ngay sau khi xe cấp cứu rời bệnh viện, anh T. đột ngột ngừng tim. Nhân viên y tế lập tức ép tim ngoài lồng ngực, cấp cứu ngừng tuần hoàn và đưa bệnh nhân quay lại Bệnh viện Hoài Đức để tiếp tục xử trí. Sau khi tim đập trở lại, anh được chuyển đến Bệnh viện 19-8.

Các bác sĩ đang tập trung nỗ lực cứu sống bệnh nhân ở thời điểm nguy kịch (Ảnh: BVCC).

ThS.BS Bùi Nam Phong, Trưởng khoa Điều trị tích cực - Chống độc, Bệnh viện 19-8, cho biết bệnh nhân nhập khoa trong tình trạng hôn mê sâu, toan chuyển hóa, sốc nặng và suy đa cơ quan.

Các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tích cực bằng nhiều biện pháp chuyên sâu, gồm thở máy, sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch, kháng sinh, lọc máu, ổn định huyết động và hạ thân nhiệt bảo vệ thần kinh sau ngừng tim. Sau 3 giờ hồi sức, tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định.

Phối hợp nhiều chuyên khoa giành lại sự sống

Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị thấm mật phúc mạc, viêm đường mật hoại tử, viêm túi mật cấp có nguy cơ vỡ; hai phổi xuất hiện các vùng kính mờ rải rác.

Trước tình trạng nhiễm trùng nặng, các bác sĩ Khoa Điều trị tích cực - Chống độc báo cáo Ban Giám đốc, đồng thời tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với các khoa Nội tiêu hóa, Gây mê hồi sức và Ngoại tổng hợp để thống nhất phương án điều trị.

Bệnh nhân được chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng, đặt stent đường mật và dẫn lưu túi mật qua da nhằm giảm áp lực đường mật, dẫn lưu ổ nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ vỡ túi mật.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, điều trị phối hợp và theo dõi sát. Tình trạng nhiễm trùng ổ bụng từng bước cải thiện. Tuy nhiên, viêm phổi vẫn là thách thức lớn, khiến bệnh nhân phải tiếp tục dùng kháng sinh, mở khí quản, nội soi phế quản và chăm sóc hô hấp.

Sau khoảng 2 tuần, tình trạng nhiễm trùng giảm dần, ý thức cải thiện, các chức năng cơ quan từng bước hồi phục. Sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân được cai máy thở, tiếp tục phục hồi thể trạng.

Sau hơn 2 tháng điều trị, anh T. hồi phục ý thức, sức khỏe ổn định và được xuất viện. TS.BS Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, cùng lãnh đạo các khoa điều trị đã đến thăm hỏi, chúc mừng bệnh nhân trở về với gia đình. Xúc động trước kết quả điều trị, anh T. và người thân gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đã tận tình cứu chữa, chăm sóc trong suốt thời gian nằm viện.

Theo bác sĩ Bùi Nam Phong, đây là trường hợp sốc nhiễm khuẩn rất nặng do nhiễm trùng đường mật kết hợp viêm phổi, dẫn đến ngừng tuần hoàn. Quá trình điều trị đặc biệt khó khăn do bệnh nhân cần được can thiệp dẫn lưu đường mật trong tình trạng nguy kịch, trên nền xơ gan do rượu và suy giảm miễn dịch, khiến nguy cơ tử vong cao.

Sự phối hợp giữa hồi sức tích cực và các chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các biện pháp can thiệp, đã giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm.