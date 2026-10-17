Rụng tóc ở phụ nữ: Nguyên nhân và cách khắc phục

1. Rụng tóc thế nào là bình thường?

Nội dung 1. Rụng tóc thế nào là bình thường? 2. Một số nguyên nhân gây rụng tóc 3. Làm gì để hạn chế tóc rụng? 4. Khi nào phụ nữ bị rụng tóc cần đi khám?

Mỗi ngày, một người thường rụng tóc khoảng 50-100 sợi. Đây là một phần của chu kỳ phát triển tự nhiên của sợi tóc. Lượng tóc rụng có thể dễ nhận thấy hơn khi gội đầu, chải tóc, đặc biệt ở người có mái tóc dài hoặc dày. Bình thường, tóc trải qua các giai đoạn phát triển, chuyển tiếp, nghỉ và rụng, cụ thể:

Giai đoạn anagen (tăng trưởng): Tóc phát triển tích cực từ nang tóc, thường kéo dài khoảng 2-8 năm.

Giai đoạn catagen (chuyển tiếp): Kéo dài khoảng 2-3 tuần, nang tóc co lại và quá trình phát triển của tóc chậm dần.

Giai đoạn telogen (nghỉ): Tóc ngừng phát triển, giai đoạn này thường kéo dài khoảng 2-3 tháng.

Giai đoạn exogen (rụng): Sợi tóc cũ rụng khỏi da đầu, tạo điều kiện cho chu kỳ tóc mới tiếp tục.

Các nang tóc không cùng bước vào một giai đoạn giống nhau, vì vậy rụng một lượng tóc nhất định mỗi ngày là bình thường. Nếu tóc rụng tăng nhẹ trong thời gian ngắn nhưng mật độ tóc không giảm rõ rệt, tình trạng này có thể không đáng lo ngại. Ngược lại, tóc rụng nhiều kéo dài hoặc thưa dần cần được đánh giá để loại trừ nguyên nhân khác.

Nếu tóc rụng nhiều, mái tóc thưa dần, cần đi khám để tìm nguyên nhân. Ảnh minh họa AI.

2. Một số nguyên nhân gây rụng tóc

Thiếu hụt dinh dưỡng: Chế độ ăn thiếu năng lượng, protein hoặc một số vi chất như sắt, kẽm có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tóc. Nguy cơ có thể tăng ở người ăn kiêng quá mức, giảm cân nhanh hoặc có vấn đề làm giảm hấp thu dinh dưỡng.

Thay đổi nội tiết tố: Sau sinh, trong giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh hoặc do bệnh lý tuyến giáp cũng có thể liên quan đến rụng tóc. Nếu tóc rụng đi kèm mụn trứng cá, kinh nguyệt không đều hoặc các biểu hiện bất thường khác, cần được đánh giá để tìm nguyên nhân.

3. Làm gì để hạn chế tóc rụng?

Nếu tóc chỉ rụng tăng nhẹ trong thời gian ngắn, không thưa rõ rệt và da đầu không có dấu hiệu bất thường, phụ nữ có thể áp dụng một số biện pháp chăm sóc sau:

Gội đầu nhẹ nhàng: Chọn dầu gội phù hợp với da đầu, tránh cào hoặc chà xát mạnh; có thể dùng dầu xả để giảm rối và hạn chế tóc gãy khi chải.

Chải tóc đúng cách: Gỡ rối nhẹ nhàng, tránh kéo giật tóc, nhất là khi tóc còn ướt.

Hạn chế kéo căng chân tóc: Buộc tóc quá chặt hoặc duy trì kiểu tóc gây lực kéo trong thời gian dài có thể dẫn đến rụng tóc do lực kéo.

Giảm tác động của nhiệt và hóa chất: Hạn chế sấy nóng, duỗi, uốn, tẩy hoặc nhuộm tóc quá thường xuyên để giảm tổn thương thân tóc.

Ăn uống đầy đủ: Bảo đảm cung cấp đủ năng lượng, protein và đa dạng thực phẩm, bao gồm rau xanh, trái cây, trứng, cá, các loại đậu và thực phẩm giàu vi chất.

Tránh giảm cân quá nhanh: Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng và dưỡng chất, làm tăng nguy cơ rụng tóc.

Những biện pháp trên giúp hạn chế tóc gãy, bảo vệ da đầu và hỗ trợ sức khỏe tóc, nhưng không thay thế điều trị nếu rụng tóc do bệnh lý. Bạn cũng không nên tự ý dùng vitamin, sắt, kẽm hoặc các sản phẩm bổ sung với mục đích giảm rụng tóc khi chưa xác định có thiếu hụt. Bổ sung không cần thiết hoặc quá liều có thể gây tác dụng không mong muốn, thậm chí làm tóc rụng nhiều hơn trong một số trường hợp.

4. Khi nào phụ nữ bị rụng tóc cần đi khám?

Phụ nữ nên khám bác sĩ da liễu khi tóc rụng thành từng mảng, đường ngôi rộng dần, tóc đuôi ngựa mỏng đi rõ rệt hoặc mật độ tóc giảm theo thời gian. Nếu da đầu ngứa, đỏ, bong vảy nhiều, đau hoặc xuất hiện mụn mủ, cũng cần được kiểm tra.

Rụng tóc kéo dài, tăng nhanh hoặc đi kèm kinh nguyệt không đều, mụn trứng cá và các dấu hiệu bất thường khác cần được đánh giá để tìm nguyên nhân. Không nên trì hoãn thăm khám cho đến khi tóc thưa rõ rệt.

Tùy tình trạng, bác sĩ có thể khai thác tiền sử bệnh, chế độ ăn, thuốc đang sử dụng, mức độ căng thẳng và chỉ định xét nghiệm khi cần thiết. Minoxidil có thể được sử dụng cho một số dạng rụng tóc kiểu nữ, nhưng không phù hợp với mọi nguyên nhân. Việc điều trị cần theo hướng dẫn của bác sĩ; phụ nữ mang thai, dự định mang thai hoặc cho con bú cần trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

Không nên mặc định tóc rụng nhiều là do thay đổi theo mùa. Nếu tình trạng rụng tóc kéo dài, tăng rõ rệt hoặc kèm dấu hiệu bất thường, thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và lựa chọn cách điều trị phù hợp.