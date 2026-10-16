Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu tại xã Hiệp Phước

Trạm Y tế xã Hiệp Phước thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh toàn Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng trong sáng 16/10. (Ảnh: CTV)

Ngày 16/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước.

Đến nay, ba học sinh được xác định mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong, hai em đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Ngay trong đêm 14/10, sau khi nhận thông tin về trường hợp tử vong, Trạm Y tế xã Hiệp Phước đã đến gia đình bệnh nhi, phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai biện pháp dự phòng. Toàn bộ người thân trong gia đình học sinh và những người tiếp xúc gần được tổ chức sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định.

Ngày hôm sau, lực lượng y tế tiếp tục đến hai lớp học, nơi có học sinh mắc bệnh, thực hiện các biện pháp dự phòng đối với toàn bộ học sinh của hai lớp. Ngoài ra, thông tin hướng dẫn phòng bệnh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện cũng được chuyển đến từng giáo viên để phổ biến trong các nhóm phụ huynh để thực hiện đúng quy định.

Đến sáng 16/10, Trạm Y tế xã Hiệp Phước đã tổ chức lực lượng triển khai đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh tại trường và theo dõi những em có biểu hiện bất thường.

Học sinh được tổ chức đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm túc các biện pháp dự phòng. (Ảnh: CTV)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Gấm, Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước cho biết, các biện pháp phòng bệnh đã được đơn vị phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện theo quy định và chỉ đạo của Sở Y tế.

Trước đó, ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp nhận thông tin một học sinh sinh năm 2014 mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B. Mặc dù được điều trị tích cực, em không qua khỏi và tử vong trong cùng ngày.

Cũng trong ngày 14/10, một học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi tạm ổn.

Sáng 15/10, một học sinh cùng lớp ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong xuất hiện sốt và được đưa đến bệnh viện. Đến sáng 16/10, kết quả xét nghiệm từ máu và dịch não tủy xác nhận em nhiễm não mô cầu nhóm B. Bệnh nhi hiện tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định, đang được cách ly và điều trị.

Sở Y tế thành phố đã chỉ đạo các đơn vị điều tra dịch tễ, rà soát học sinh, giáo viên, người thân và những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh. Những trường hợp có triệu chứng và yếu tố tiếp xúc được đánh giá, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi theo hướng dẫn chuyên môn.

Ngành y tế lưu ý, các triệu chứng như ho, sổ mũi hoặc đau họng không đồng nghĩa với mắc bệnh não mô cầu. Phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của trẻ, thông báo cho nhà trường và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Không phải tất cả học sinh trong trường đều phải sử dụng kháng sinh dự phòng và việc chỉ định phụ thuộc vào tính chất cũng như mức độ tiếp xúc với ca bệnh, do nhân viên y tế đánh giá.

Ngành y tế lưu ý, phụ huynh không tự mua hoặc cho trẻ dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Đối với những người đã uống thuốc dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe.

Theo hướng dẫn chuyên môn, việc tạm ngừng hoạt động một lớp hoặc toàn trường không phải biện pháp áp dụng thường quy khi ghi nhận ca bệnh. Nếu cần điều chỉnh việc dạy và học, quyết định phải dựa trên đánh giá dịch tễ, điều kiện bảo đảm an toàn và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà trường được ngành y tế yêu cầu duy trì các biện pháp vệ sinh làm sạch môi trường, bảo đảm phòng học thông thoáng, theo dõi học sinh nghỉ học và báo cơ quan y tế khi phát hiện trường hợp bất thường.

Não mô cầu nhóm B đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên mỗi loại vaccine não mô cầu có phạm vi bảo vệ khác nhau. Việc tiêm chủng cần căn cứ độ tuổi, sức khỏe, lịch sử tiêm chủng và hướng dẫn chuyên môn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, cần thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, không lan truyền thông tin khi chưa được kiểm chứng và theo dõi thông báo từ các kênh chính thức.

Ngành y tế sẽ theo dõi sát diễn tiến tình hình, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.