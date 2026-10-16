Phẫu thuật lấy khối sỏi san hô 'khủng' sau 20 năm âm thầm hình thành

Khối sỏi biến chứng gây giãn ứ nước thận độ III sau hai thập kỷ

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh phức tạp. Các bác sĩ đã lấy ra khối sỏi san hô kích thước lên tới 72 mm (hơn 7cm) từ thận phải của bệnh nhân T.T.L (51 tuổi), trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 13/10, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố thắt lưng bên phải. Cơn đau của người bệnh có xu hướng tiến triển tăng dần.

Qua khai thác tiền sử, bà L. cho biết bản thân đã phát hiện bị sỏi thận phải từ hơn 20 năm trước. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan, bà chưa từng trải qua phẫu thuật can thiệp. Khối sỏi đã âm thầm phát triển qua hai thập kỷ và dần chiếm trọn các đài bể thận.

Khối sỏi san hô dài 72mm được phẫu thuật lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) hệ tiết niệu của bệnh nhân hiển thị rõ ràng các tổn thương. Hình ảnh cho thấy thận phải sưng to, đài bể thận giãn ứ nước độ III.

Nguyên nhân do bị một khối sỏi lớn dạng san hô dài khoảng 72 mm chèn ép hoàn toàn. Ngoài ra, nhu mô thận phải của bệnh nhân còn xuất hiện thêm một nang lớn với đường kính 40 mm. Bên thận trái cũng đã có sỏi nhỏ rải rác.

Nhận định đây là một ca bệnh phức tạp do khối sỏi có kích thước quá lớn. Hình thù sỏi góc cạnh, bám chắc vào các đài thận. Tình trạng này đang đe dọa trực tiếp đến chức năng bài tiết của cơ thể.

Vì vậy, các bác sĩ chuyên khoa đã nhanh chóng chỉ định cho bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Do kích thước sỏi thuộc dạng “khủng”, việc áp dụng các kỹ thuật ít xâm lấn thông thường không khả thi. Các bác sĩ phải chỉ định phẫu thuật mở (mổ mở) để bóc tách và loại bỏ dị vật một cách triệt để nhất.

Sau ca mổ, khối sỏi san hô "khủng" đã được lấy ra ngoài thành công. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân T.T.L đang ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực tại khoa Ngoại Tổng hợp nhằm phục hồi chức năng thận.

Bác sĩ khuyến cáo về sự nguy hiểm âm thầm của sỏi san hô

BSCK II Phan Văn Hùng – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Hiện nay, đối với bệnh lý sỏi thận nói riêng và sỏi tiết niệu nói chung, xu hướng y khoa chủ yếu là ưu tiên áp dụng các phương pháp phẫu thuật tiên tiến, ít xâm lấn. Các kỹ thuật này giúp bảo vệ tối đa sức khỏe người bệnh như: tán sỏi qua da, tán sỏi bằng ống mềm, tán sỏi ngoài cơ thể hay mổ nội soi. Chỉ những trường hợp sỏi có kích thước khổng lồ như ca bệnh này, hoặc đi kèm các biến chứng phức tạp thì bác sĩ mới phải chỉ định mổ mở."

Khối sỏi san hô dài 72mm của bệnh nhân.

Bác sĩ Hùng nhấn mạnh, sỏi san hô là một trong những dạng sỏi nguy hiểm và khó điều trị nhất. Chúng thường có nhiều nhánh ốc bám sâu, âm thầm phá hủy nhu mô thận. Bệnh thường không gây triệu chứng rầm rộ ở giai đoạn đầu. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe hệ tiết niệu thông qua các biện pháp sau: Xây dựng khẩu phần ăn cân đối, đủ chất dinh dưỡng. Hạn chế ăn quá mặn hoặc quá nhiều đạm động vật. Chú ý uống đủ nước mỗi ngày để tăng cường lọc thận.

Bên cạnh đó, thực hiện tầm soát định kỳ để giúp sớm phát hiện sỏi. Việc này cũng giúp phát hiện các bất thường trong hệ tiết niệu ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, khi phát hiện có sỏi, người bệnh cần chủ động điều trị và xử trí ngay khi sỏi kích thước còn nhỏ, chưa gây biến chứng.

Tuyệt đối không tự ý dùng các loại thuốc truyền miệng chưa rõ nguồn gốc hoặc để lâu năm. Việc chậm trễ có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng đường tiết niệu, ứ mủ, suy thận mạn tính, hoặc nghiêm trọng hơn là phải cắt bỏ thận.