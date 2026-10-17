Bác sĩ vượt biển kịp thời để xử lý hai ca phụ sản chuyển dạ

Kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn cơ sở 1 nhanh chóng vượt biển, tiếp cận cơ sở 2, kịp thời triển khai phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ

Ngày 15/10, bệnh nhân V.T.L. (33 tuổi, đặc khu Cô Tô) nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo, vỡ ối. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ mang thai 37 tuần 2 ngày, mang thai lần thứ 3 có sẹo mổ lấy thai cũ, vỡ ối, hình ảnh siêu âm thai cạn ối, có dấu hiệu suy thai, ngôi thai ngược. Đây là tình huống sản khoa nguy cơ cao, đòi hỏi phải xử trí khẩn trương, kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y tế cơ sở 2 đã nhanh chóng kết nối hội chẩn với cơ sở 1 để thống nhất phương án xử trí. Trước diễn biến cấp bách của ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động kíp cấp cứu khẩn trương lên đường ra Cô Tô hỗ trợ chuyên môn.

Tuy nhiên, thời điểm triển khai nhiệm vụ, thời tiết trên biển diễn biến bất lợi, gió to, sóng lớn gây nhiều khó khăn cho việc di chuyển ra Cô Tô. Trước tình huống cấp cứu khẩn cấp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân liên hệ với UBND Đặc khu Vân Đồn và Đồn Biên phòng Hạ Long (Vân Đồn), đề nghị được hỗ trợ phương tiện, tạo điều kiện để kíp bác sĩ nhanh chóng vượt biển, tiếp cận cơ sở 2, kịp thời triển khai phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ.

Bé gái nặng 2,8 kg chào đời

Cùng lúc đó, tại cơ sở 2, kíp Gây mê hồi sức, nữ hộ sinh đã sẵn sàng tiến hành chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Với sự phối hợp khẩn trương của các lực lượng, sau khoảng 1 giờ di chuyển trên biển, kíp cấp cứu đã có mặt tại Cô Tô và lập tức triển khai phẫu thuật.

Ca phẫu thuật lấy thai được thực hiện khẩn trương. Bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc to ngay sau sinh. Sức khỏe sản phụ hiện ổn định, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, sau sinh.

Cũng trong đêm 15/10, kíp cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn tiếp tục xuyên biển đêm cấp cứu sản phụ vỡ ối, chuyển dạ sinh tại đảo Bản Sen.

Sản phụ Đinh Phạm Thuỳ Dung (26 tuổi, trú tại Tân Lập - Quan Lạn ) mang thai 36 tuần, vỡ ối, chuyển dạ sinh con lần đầu. Ca cấp cứu diễn ra trong điều kiện di chuyển đường biển ban đêm gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự khẩn trương và phối hợp chặt chẽ của ê-kíp y tế.

Lực lượng y tế nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, di chuyển bằng đường biển để đón người bệnh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Điểm trạm Y tế Bản Sen về tình trạng sản phụ vỡ ối, chuyển dạ, ê-kíp cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, di chuyển bằng đường biển để đón người bệnh. Trong điều kiện ban đêm, việc di chuyển trên biển tiềm ẩn nhiều khó khăn, song nhờ công tác tập huấn thường xuyên, cùng kinh nghiệm thực tế qua nhiều ca cấp cứu trên biển, ê-kíp đã kịp thời tiếp cận Bản Sen và đưa sản phụ về bệnh viện.

Đến khoảng 0 giờ ngày 16/10, sản phụ được vận chuyển an toàn đến bệnh viện. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi. Kết quả siêu âm ghi nhận tình trạng cạn ối, cùng diễn biến chuyển dạ ở thai 36 tuần, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy thai nhằm bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.