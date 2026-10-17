Bất ngờ với cải thiện mất ngủ nhờ xoa bóp, bấm huyệt

Người bệnh được xoa bóp bấm huyệt tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM.Ảnh: H.P

Theo ThS.BS Trần Thị Việt Trinh, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, xoa bóp bấm huyệt giúp giải tỏa căng thẳng thần kinh, tăng cường tuần hoàn và thư giãn cơ thể, đặc biệt ở những người gặp tình trạng mất ngủ đi kèm đau mỏi vùng cổ, vai, gáy. Tuy nhiên, mức độ cải thiện còn tùy thuộc vào nguyên nhân và tình trạng sức khỏe của từng người.

Nhiều người trẻ cũng mất ngủ

BS Việt Trinh cho biết mất ngủ có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Mặc dù nhóm người cao tuổi, trung niên, đặc biệt là phụ nữ trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao, tình trạng này cũng đang ảnh hưởng không nhỏ đến người trẻ.

Tại bệnh viện, phần lớn người bệnh trẻ tuổi đến khám vì các vấn đề cơ xương khớp. Tuy nhiên, qua thăm khám và trao đổi, bác sĩ nhận thấy rất nhiều bệnh nhân đau mỏi vùng cổ, vai, gáy đi kèm với chứng mất ngủ kéo dài. Khi được hỏi kỹ hơn về chất lượng giấc ngủ, họ mới chia sẻ tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.

Theo bác sĩ, mất ngủ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như căng thẳng, lo âu, áp lực trong công việc và cuộc sống, thói quen sinh hoạt, những thay đổi liên quan đến tuổi tác hoặc các bệnh lý khác. Vì vậy, muốn cải thiện giấc ngủ hiệu quả, điều quan trọng là phải xác định được nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Ở những trường hợp mất ngủ đi kèm đau mỏi cổ, vai, gáy, việc làm giảm tình trạng co cứng cơ, tăng cường tuần hoàn máu và giúp cơ thể thư giãn sâu góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ sinh lý tự nhiên.

Xoa bóp, bấm huyệt tác động đến giấc ngủ như thế nào?

Theo ThS.BS Trần Thị Việt Trinh, trong y học cổ truyền, xoa bóp bấm huyệt là phương pháp sử dụng bàn tay tác động trực tiếp lên da, cơ, khớp và các huyệt vị của người bệnh nhằm mục đích phòng ngừa và điều trị bệnh. Đặc biệt, với những trường hợp mất ngủ đi kèm đau mỏi cổ, vai, gáy, xoa bóp bấm huyệt mang lại hiệu quả một cách rõ rệt.

Dưới góc độ sinh lý học, các kích thích cơ học từ bàn tay lên da, cơ và các mô liên kết sẽ tạo ra các tín hiệu cảm giác truyền về hệ thần kinh trung ương. Khi được thực hiện đúng kỹ thuật với lực phù hợp, xoa bóp bấm huyệt sẽ giúp giảm tình trạng căng cơ, xoa dịu hệ thần kinh và mang lại sự thư giãn.

Chính sự thư giãn về cả thể chất lẫn tinh thần này tạo điều kiện thuận lợi cho một giấc ngủ ngon. Bởi trạng thái lo âu, căng thẳng và cơ thể luôn bị căng cứng quá mức thường khiến người bệnh trằn trọc, khó vào giấc hoặc ngủ không sâu.

Người mất ngủ cũng cần điều chỉnh lối sống Theo bác sĩ Việt Trinh, điều trị mất ngủ cần dựa trên nguyên nhân cụ thể. Trong y học cổ truyền, tùy tình trạng người bệnh, bác sĩ có thể cân nhắc kết hợp các phương pháp không dùng thuốc như xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, tập dưỡng sinh và dùng thuốc y học cổ truyền. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh lối sống cũng đóng vai trò quan trọng. Người bệnh cần đi ngủ và thức dậy đúng giờ, hạn chế tiêu thụ caffeine vào chiều tối, giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử trước lúc ngủ và đảm bảo một không gian nghỉ ngơi thật yên tĩnh. Đặc biệt, nếu mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hoặc đi kèm các triệu chứng bất thường, người bệnh cần sớm đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.