Tập trung thu gom, hạn chế tồn đọng rác

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường Hải Châu) được tăng cường thu gom rác vào ban ngày để kịp thời xử lý các điểm phát sinh rác. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thêm lượt thu gom rác

Trên các tuyến đường ở phường Hải Châu, không chỉ có nhiều hộ, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ở mặt tiền rất sôi động, mà còn đông đúc dân cư trong các kiệt, hẻm, nên có yêu cầu rất cao về vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, theo các công nhân thu gom rác Đội môi trường Hải Châu (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng), mặc dù các tuyến đường đã được quét dọn, thu gom rác theo giờ vào ban đêm, nhưng nhiều nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh đồ uống lớn hoạt động khuya, thải bỏ rác vào rạng sáng.

Vì thế, công nhân làm việc ca ban ngày tiếp tục đi thu gom rác từ 4 giờ rưỡi sáng. Cùng với đó, trong buổi sáng và chiều, nhiều người dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng thải bỏ rác và lá cây rụng xuống đường… nên công nhân duy trì kiểm tra, quét dọn và thu gom kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Mỹ, công nhân tổ 3, Đội môi trường Hải Châu cho hay: “Tôi quét dọn các vị trí phát sinh rác và thu gom rác từ 4 giờ rưỡi sáng đến trưa, rồi duy trì thêm một lượt từ đầu giờ chiều đến 17 giờ”.

Theo ông Lê Thanh Nhã, Đội trưởng Đội môi trường Hải Châu, đội vừa tập trung bảo đảm thu gom rác theo giờ vào ban đêm, vừa bố trí công nhân và phương tiện cơ giới vào ban ngày để xử lý nhanh những vị trí tập kết rác trên đường phố. Đội đang bố trí 97 công nhân quét đường và thu gom rác trong các khu dân cư để đảm bảo toàn bộ rác được thu gom hằng ngày, không để tồn đọng rác.

Công nhân quét dọn, thu gom rác đến vị trí tập kết sau khi đổ rác lên xe vận chuyển. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bà Huỳnh Thị Mộng Huyền, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hải Châu thông tin, trong thời gian ngắn vừa qua, phường đã phối hợp xóa bỏ 5 điểm tập kết cố định gây ảnh hưởng lối đi bộ và mỹ quan, trật tự vỉa hè; điều chỉnh lịch trình và tăng cường cơ giới hóa thu gom rác tại nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra, phường đã nhắc nhở nhiều hộ gia đình thải bỏ rác thải không đúng quy định; vận động 60 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ kéo thùng rác vào bên trong cơ sở…

Ông Đinh Văn Hạnh, Đội trưởng Đội môi trường Hòa Cường cho hay: “Đội vừa tăng cường bảo đảm vệ sinh đường phố, thu gom rác trên địa bàn phường Hòa Cường vào ban đêm, vừa bố trí thêm công nhân, phương tiện cơ giới duy trì thu gom rác vào ban ngày. Đội đã kiến nghị phường chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền nhân dân thải bỏ rác đúng nơi quy định và đúng khung thời gian đã thống nhất”.

Tại 2 phường An Hải và Sơn Trà, công tác vệ sinh đường phố, thu gom rác được triển khai vào ban ngày, bắt đầu từ 4 giờ rưỡi sáng đến đầu buổi chiều.

Gần đây, khi Trạm trung chuyển rác khu vực Sơn Trà được tăng công suất tiếp nhận rác thêm 20 - 30% do khối lượng rác phát sinh trên địa bàn 2 phường tăng cao, Đội môi trường Sơn Trà đã bố trí thêm số chuyến xe thu gom rác vào chiều muộn và buổi tối.

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Thanh Khê triển khai mô hình thí điểm đặt thùng rác theo giờ tại các khu dân cư. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Trần Mai Trường, Đội trưởng Đội môi trường Sơn Trà thông tin: “Thời gian tiếp nhận rác của Trạm trung chuyển rác khu vực Sơn Trà kéo dài hơn nên đội bố trí tăng cường thêm chuyến xe thu gom rác tại tất cả điểm tập kết trên địa bàn 2 phường. Trong đó, mỗi tối, đội bố trí 2 chuyến xe thu gom rác, giúp giảm thiểu lượng rác tồn đọng qua đêm”.

Tiếp tục vượt khó

Thông báo số 908/TB-VP ngày 15/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng khắc phục những khó khăn do biến động giá nhiên liệu, nhân công trên thị trường… Đồng thời, tăng cường phục vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn, bảo đảm công tác thu gom rác sinh hoạt hằng ngày trong khu dân cư theo đúng hợp đồng đã ký kết, tránh tình trạng rác ứ đọng gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, đầu tư trang thiết bị lao động hiện đại để nâng cao năng suất lao động; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giám sát, điều hành…

Thực hiện chỉ đạo nói trên, hạ tuần tháng 9/2026, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Thanh Khê triển khai thí điểm mô hình đặt thùng rác theo giờ tại 6 tổ dân phố: 33, 37, 38, 49, 50, 51. Các điểm đặt thùng rác đang được đánh dấu trên bản đồ số để nhân dân biết địa điểm, thời gian thải bỏ rác vào thùng, hạn chế tập kết rác bừa bãi.

Các điểm đặt thùng rác theo giờ đã được đưa lên bản đồ số để người dân nắm bắt vị trí, khung giờ thải bỏ rác. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Công ty đã mua thêm 3 xe ép, vận chuyển rác có tải trọng 4,5 tấn; đề xuất các sở, ngành của thành phố cho phép áp dụng các xe điện 3 bánh phục vụ thu gom rác thải trên đường phố và kiệt, hẻm…

Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, công ty đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để cải thiện công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. Trong đó, tiếp tục phối hợp với các phường, xã vận động người dân thải bỏ rác vào xe vận chuyển; tổng dọn vệ sinh các điểm tập kết rác tự phát, không đúng quy định. Bên cạnh đó, công ty đang tuyển dụng lao động, mở rộng phạm vi tuyển dụng để sớm tìm được lao động thay thế.

Tại một số khu vực, tuyến đường có hoạt động du lịch, thương mại sôi động, công ty đã tổ chức lại các điểm tập kết rác theo hướng làm nhỏ hơn, thời gian tập kết ngắn và tăng cường bố trí phương tiện vận chuyển rác để cải thiện đáng kể mỹ quan đô thị. Thời gian đến, công ty sẽ đầu tư thêm phương tiện thu gom, vận chuyển rác; rà soát, xây dựng, ban hành đơn giá ca máy, nhân công thuê khoán nhằm tăng cường huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom rác theo phương thức nhận khoán theo địa bàn.