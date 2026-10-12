Nắng hanh ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Chưa xuất hiện không khí lạnh trong 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 10 ngày tới, không có đợt không khí lạnh nào tràn xuống Bắc Bộ. Thời tiết vì thế sẽ ổn định là ít mưa, ban ngày có nắng, trưa và chiều trời khá nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31–33 độ C. Cảm giác mát và se lạnh chủ yếu xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ giảm còn 21–26 độ C.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao trong tháng 10, trời nắng, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, thấp nhất 22-24 độ.

Miền Bắc nắng hanh trong 10 ngày tới. Ảnh: PV

Đây là hình thái thời tiết bất lợi ở miền Bắc, khi các chất ô nhiễm khó khuếch tán, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí. Lúc 6h sáng nay, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên phổ biến ở ngưỡng kém đến xấu, có hại cho sức khỏe mọi người. Dự báo hình thái thời tiết trên còn tiếp tục ở miền Bắc trong nhiều ngày tới, tình trạng ô nhiễm không khí về đêm và sáng kéo dài.

Dự báo trong những tháng cuối năm 2026, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại cũng được dự báo ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Diễn biến này đồng nghĩa với khả năng thời tiết mùa đông trong giai đoạn đầu mùa lạnh chưa xuất hiện nhiều đợt rét mạnh kéo dài. Tuy nhiên, khi không khí lạnh tăng cường, người dân vẫn cần theo dõi chặt các bản tin dự báo, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc.

Miền Bắc nắng hanh, nhiệt cao trong 10 ngày tới.

Về diễn biến mưa dông ở Trung Bộ, đêm qua và sáng nay (12/10), khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/10 đến 8 giờ ngày 12/10 có nơi trên 100mm như trạm: Phú Lâm (Đắk Lắk) 127.5mm, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 133.0mm, …

Ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều và tối 12/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng xuất hiện bão trong thời gian tới thế nào?

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến khoảng giữa tháng 11 (11/10-10/11), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Trong đó, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cao hơn từ 1,5-2,5 độ, có nơi cao hơn.

Theo cơ quan khí tượng, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong thời kỳ dự báo có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, Biển Đông có khoảng 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó khoảng 0,8 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên đất liền, sự kết hợp giữa dải hội tụ nhiệt đới, hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng. Những hình thái thời tiết này cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày.

Ngoài ra, El Nino đã chuyển sang trạng thái rất mạnh và dự báo đến hết năm 2026 có khả năng đạt cực đại. Những tháng đầu năm 2027, cường độ El Nino có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức rất mạnh.

Từ nay đến cuối năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Mùa đông 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn.

Đáng chú ý, lượng mưa từ nay đến cuối năm 2026 có khả năng thiếu hụt 20-40% tại duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm. Trong những tháng đầu năm 2027, ít mưa và nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm ở các tỉnh phía nam, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.