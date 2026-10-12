Dấu ấn tiên phong của nữ thủ lĩnh thanh niên phường Hoàng Liệt

Chị Phạm Thị Thanh An, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hoàng Liệt vinh dự là 1 trong 70 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được xướng tên nhận giải thưởng vào tối 11-10.

Trong mọi mặt trận từ tham mưu, tổ chức đến trực tiếp tham gia, chị Phạm Thị Thanh An đều thể hiện tư duy nhạy bén và bản lĩnh của người thủ lĩnh thanh niên. Ảnh TA

Hiện toàn phường Hoàng Liệt có 27 chi hội LHTN với 2.368 hội viên, được cấp ủy, Ủy ban MTTQ phường đánh giá là tổ chức hoạt động hiệu quả, sáng tạo. Dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch Hội LHTN phường Phạm Thị Thanh An, trong năm 2026 đơn vị đã huy động và triển khai thành công 7 công trình thanh niên với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Các công trình mang dấu ấn đậm nét có thể kể đến như: 3 công trình tranh tường bích họa và 1 sân chơi cộng đồng; 2 công trình chuyển đổi số cùng hệ thống 9 điểm mã hóa QR giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; duy trì vận hành ổn định 1 điểm wifi miễn phí phục vụ nhân dân tại Miếu Gàn.

Bên cạnh đó, phong trào tình nguyện thường nhật được duy trì bằng 12 đợt ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên tham gia; duy trì hiệu quả các mô hình an toàn giao thông như "Giao thông xanh", "Cổng trường an toàn".

Năm 2026, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được hiện thực hóa bằng những con số vận động quyên góp cao cùng hàng ngàn đầu sách giáo khoa, vở viết, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào và thiếu nhi vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; trao tặng 16 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam.

Không dừng lại ở những phong trào bề nổi, tư duy hành động của nữ Chủ tịch Hội LHTN phường Hoàng Liệt gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương. Chị đã trực tiếp tham mưu và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia cao điểm Chiến dịch 90 ngày hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai.

Lực lượng đoàn viên được bố trí thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng thành thạo các nền tảng số cốt lõi: iHanoi, eTax Mobile, ứng dụng định danh điện tử VNeID, hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu đất đai và nhập liệu hàng ngàn dữ liệu cử tri theo đúng tiến độ của UBND phường.

"Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 trao cho chị Phạm Thị Thanh An là sự ghi nhận cho cá nhân một thủ lĩnh trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Ảnh AT

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bùi Duy Khanh chia sẻ, trong mọi mặt trận từ tham mưu, tổ chức đến trực tiếp tham gia, chị Phạm Thị Thanh An đều thể hiện tư duy nhạy bén và bản lĩnh của người thủ lĩnh.

Thực tế, không chỉ giỏi xây dựng kế hoạch, chị còn trực tiếp bám sát cơ sở, huy động 150 triệu đồng làm công trình thanh niên, trực tiếp hướng dẫn dịch vụ công cùng 143 bài dự thi chính luận. Từ khâu phác thảo chủ trương đến khi ra mắt sản phẩm định lượng thực tế, mọi hành động đều minh chứng sự quyết đoán, tạo sức lan tỏa sâu rộng tại địa bàn trọng điểm.

Trước đó, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng chị Phạm Thị Thanh An bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2024. "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 trao cho chị Phạm Thị Thanh An không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho cá nhân một thủ lĩnh trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà còn minh chứng cho hiệu quả của mô hình công tác hội gắn liền với chuyển đổi số tại cơ sở trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.