Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 12/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ do Đảng ủy UBND tỉnh trình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu tham dự cuộc họp.

Việc xây dựng Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị là cần thiết nhằm cụ thể hóa Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung tại cuộc họp.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, việc xây dựng phương án nhằm xác định mô hình tổ chức phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; giảm đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, việc xây dựng phương án sắp xếp là cơ sở để tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, bảo đảm chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn; phù hợp với yêu cầu phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Quá trình xây dựng phương án bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tổ chức bộ máy và nguồn lực đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng đã nghe, cho ý kiến về dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế do Đảng ủy UBND tỉnh trình.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế là yêu cầu tất yếu nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 105 ngày 8/4/2026 và Nghị quyết số 221 ngày 9/8/2026 của Chính phủ.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung tại cuộc họp.

Quá trình xây dựng dự thảo đề án, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh giao Sở Y tế rà soát, tiếp thu, hoàn thiện đề án, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan làm rõ thêm một số nội dung trong đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị cần bám sát yêu cầu của Trung ương và phải phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Tĩnh; đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm cơ sở đề xuất phương án sắp xếp cụ thể, khách quan, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu nội dung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phải được xây dựng thành đề án cụ thể, bài bản, toàn diện, trong đó, phải đánh giá tổng thể từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị; làm rõ thực trạng tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, xác định rõ sự cần thiết, tính hợp lý và hiệu quả của việc sắp xếp, đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng cho ý kiến cụ thể đối với dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Trong đó, cần đánh giá toàn diện thực trạng, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, đề xuất phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm việc sắp xếp mạng lưới y tế khoa học, đồng bộ, qua đó, tạo điều kiện để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực hệ thống y tế và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo đề án bảo đảm tính chặt chẽ, sát thực tiễn.