Hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Nam

Chủ tọa điều hành hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hành

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh; đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Ủy ban Công tác đại biểu; Viện KAS tại Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hành

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công nhấn mạnh: Trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan điểm "lấy dân làm gốc" được thể hiện bằng chất lượng của từng chính sách, từng quyết định và trách nhiệm của mỗi cơ quan, mỗi cán bộ trước nhân dân.

Đối với các cơ quan dân cử, công tác dân nguyện và hoạt động giám sát là những phương thức quan trọng để thực hiện trách nhiệm đó. Qua công tác dân nguyện, có thể lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng, nhận diện những khó khăn trong đời sống và những bất cập trong thực thi chính sách. Và thông qua hội nghị này sẽ cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng và giải pháp thực tiễn thiết thực, giúp các đại biểu Quốc hội, các Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND các cấp khu vực phía Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân nguyện và giám sát, đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hành

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh cho rằng, chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử không chỉ được đo bằng số lượng kỳ họp, nghị quyết, cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị được tổng hợp, chuyển đi mà quan trọng hơn là những vấn đề nhân dân quan tâm đã được giải quyết đến đâu? Những khó khăn, bức xúc trong đời sống đã được tháo gỡ như thế nào và niềm tin của người dân được củng cố ra sao bởi đằng sau mỗi kiến nghị của cử tri có thể là một vấn đề dân sinh cần được tháo gỡ; sau mỗi đơn thư của công dân có thể là quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cần được bảo vệ và sau mỗi vấn đề được đưa ra giám sát là yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân của các cơ quan có liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hành

Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh khẳng định, làm tốt công tác dân nguyện và giám sát chính là góp phần đưa hoạt động của cơ quan dân cử ngày càng gần dân, sát thực tiễn, thực chất và hiệu quả hơn. Đồng thời, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hành

Từ thực tiễn hoạt động của địa phương, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; sự chia sẻ kinh nghiệm của Đoàn ĐBQH, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, nhất là những mô hình hiệu quả, những giải pháp có khả năng vận dụng rộng rãi trong thực tiễn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hành

Hội nghị gồm các chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào các nội dung như: Nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị cử tri; vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; kinh nghiệm thực tiễn của các Đoàn ĐBQH và HĐND các địa phương khu vực phía Nam và đặc biệt là nội dung chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về nâng cao chất lượng tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; cơ chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Hội đồng nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan tại địa phương; đổi mới công tác giám sát chuyên đề và cập nhật quy định pháp luật mới về hoạt động giám sát...