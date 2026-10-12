Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Thơ

Từ 127 hồ sơ được đề cử từ Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, Hội đồng bình chọn chung khảo đã bình chọn được 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Anh Thơ

Các Nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn năm nay đều là những cá nhân tiêu biểu trong sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu. Có nhiều nông dân đi đầu trong việc thay đổi các mô hình, phương thức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn. Nông dân tiên phong đưa công nghệ cao, nông nghiệp số, có sáng chế, cải tiến hoặc các quy trình canh tác bền vững thích ứng biến đổi khí hậu vào sản xuất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 2 (khóa I) tổ chức tại Hà Nội, ngày 4/3/1989, "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" chính thức được Hội phát động và chủ trì tổ chức thực hiện.

Đến nay, qua gần 40 năm thực hiện, qua 7 kỳ Hội nghị biểu dương, đã có hàng chục triệu lượt hội viên, nông dân, hợp tác xã được phát hiện, biểu dương, tôn vinh. Đây là một lực lượng quan trọng góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Việt Nam trong 40 năm đổi mới.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Chính phủ đã ban hành các chính sách, đề án để tạo điều kiện cho Hội hoạt động và hướng về người nông dân.

Các đại biểu nông dân tiêu biểu được tuyên dương tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Thơ

Đặc biệt, lần đầu tiên có Đề án riêng về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chi hội trưởng nông dân, nông dân Việt Nam xuất sắc đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phấn khởi cho biết thêm: Cũng lần đầu tiên, trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 51 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định tiêu chí cứng về “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” vào tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031) đã đặt ra mục tiêu: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, “giảm tính hình thức - tăng tính thực chất”, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” gắn với phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, thực hiện chuyển đổi số, chuẩn mực an toàn thực phẩm, bảo đảm “xanh - sạch - truy xuất”, xây dựng thương hiệu, “hộ chiếu” nông sản.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam trao tặng bằng khen cho các nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới. Ảnh: Anh Thơ

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Trưởng ban Công tác nông dân Trung ương Hội công bố Quyết định khen thưởng, trao tặng bằng khen cho 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới.

Trong đó, Nhóm 1: Nông dân đạt thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh vật tư/sản phẩm nông nghiệp. Nhóm 2: Nông dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhóm 3: Nông dân tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi. Nhóm 4: Nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tích cực đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn đạt hiệu quả cao.