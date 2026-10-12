Điện ảnh Việt Nam mở rộng kết nối và hợp tác quốc tế

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tọa đàm là sự kiện tiếp nối những nỗ lực đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng điện ảnh quốc tế, hướng tới các cơ hội hợp tác cụ thể trong phát triển tài năng, sản xuất và mở rộng thị trường.

Tham dự tọa đàm có: Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Nhà sáng lập, cựu Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan Kim Dong-ho; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi; cùng các nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhấn mạnh, vai trò của liên hoan phim trong đưa những câu chuyện điện ảnh đến với khán giả mới, tạo dựng quan hệ nghề nghiệp và mở ra cơ hội hợp tác lâu dài. Điện ảnh Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực từ sự xuất hiện của các tài năng trẻ và sự phát triển của thị trường trong nước. Để những chuyển động ấy tạo nên vị thế bền vững trên trường quốc tế, cần tiếp tục xây dựng hệ thống hỗ trợ sáng tạo, phát triển dự án và kết nối hiệu quả.

Định hướng này cũng thể hiện trong quá trình Tiến sĩ Ngô Phương Lan cùng VFDA xây dựng Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) thành nơi gặp gỡ của tác phẩm, tài năng và các đối tác điện ảnh. Các chương trình được giới thiệu tại Busan cho thấy mục tiêu gắn quảng bá điện ảnh với đào tạo, hỗ trợ dự án và phát triển những quan hệ hợp tác có khả năng được tiếp nối sau mỗi kỳ liên hoan phim.

Giới thiệu định hướng Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ V, Tiến sĩ Ngô Phương Lan dành sự quan tâm đặc biệt cho chương trình tuyển chọn phim Việt Nam về phụ nữ. Qua những câu chuyện về sự hy sinh, nghị lực, tình yêu và khát vọng của phụ nữ Việt Nam, chương trình hướng tới tôn vinh di sản điện ảnh, đồng thời mở ra những góc nhìn và trao đổi mới về lịch sử, xã hội và con người Việt Nam.

Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ V cũng dự kiến có chương trình “Tâm điểm điện ảnh APEC”, giới thiệu các tác phẩm được tuyển chọn từ 21 nền kinh tế thành viên và tổ chức Diễn đàn Điện ảnh APEC.

Đánh giá cao những bước phát triển của DANAFF, ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập, cựu Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan ghi nhận những nỗ lực của Tiến sĩ Ngô Phương Lan trong quảng bá văn hóa, đất nước và điện ảnh Việt Nam, cũng như kết nối điện ảnh châu Á với thế giới. Ông Kim Dong-ho bày tỏ kỳ vọng, các hoạt động trao đổi giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng, tạo thêm cơ hội hợp tác trong cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vũ Hồ trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Tiến sĩ Ngô Phương Lan cùng các cộng sự trong kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới, đặc biệt qua việc xây dựng và phát triển DANAFF. Theo Đại sứ, điện ảnh đưa con người đến gần nhau bằng sự đồng cảm, từ đó mở thêm cơ hội tìm hiểu, thăm viếng và hợp tác trong du lịch, dịch vụ, công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Đại sứ Vũ Hồ đề xuất ba hướng hợp tác điện ảnh Việt Nam-Hàn Quốc: chuyển những cuộc gặp thành dự án cụ thể từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành; gắn hợp tác công nghệ với đào tạo nhân lực; tăng cường kết nối giữa DANAFF và Liên hoan phim quốc tế Busan trong giới thiệu dự án, trao đổi chuyên gia, hỗ trợ tài năng trẻ và kết nối thị trường.

Đề cập sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Đại sứ Vũ Hồ nhận định, công nghệ có thể mở rộng khả năng sáng tạo và giúp khắc phục một phần hạn chế về nguồn lực. Tuy nhiên, ứng dụng AI cần đi đôi với bảo vệ bản quyền, quyền lợi nghệ sĩ, đào tạo kỹ năng và gìn giữ bản sắc. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin và kết nối đối tác để các ý tưởng hợp tác được triển khai thành những tác phẩm cụ thể.

Trả lời câu hỏi của đại diện Run Up Company, Hàn Quốc, về đào tạo tài năng và phát triển dự án, bà Ngô Phương Lan giới thiệu các hoạt động DANAFF Talents, gồm chương trình đào tạo diễn xuất được triển khai từ năm 2023, vườn ươm dự án, phát triển kịch bản và hợp tác với chuyên gia từ Đại học Columbia, Đại học Nam California (USC). Bà cũng gợi mở nhu cầu nghiên cứu các quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh để bổ sung nguồn lực cho đào tạo, phát triển dự án và sản xuất.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đại diện Volos Films của Italy nêu nhu cầu tìm kiếm đối tác, biên kịch Việt Nam cho dự án lấy bối cảnh tại Việt Nam. VFDA cho biết có thể làm đầu mối kết nối nhà sản xuất với các địa phương và tổ chức phù hợp. Đại diện Đà Nẵng và Hà Nội cũng trao đổi về tiềm năng bối cảnh, di sản, dịch vụ sản xuất phim và các điều kiện hỗ trợ đoàn phim quốc tế.

Các nhà làm phim, nhà sản xuất và chuyên gia tại tọa đàm đồng thời thảo luận về giữ gìn tiếng nói sáng tạo riêng, mở rộng không gian trình chiếu cho phim nghệ thuật, phim độc lập và phát triển các hoạt động kết nối thị trường.

Tọa đàm tại Busan cho thấy vai trò kết nối ngày càng rõ nét của VFDA và DANAFF. Những trao đổi về đào tạo, phát triển dự án, đồng sản xuất, phát hành và thu hút đoàn phim mở thêm cơ sở để điện ảnh Việt Nam đưa hợp tác quốc tế vào chiều sâu.