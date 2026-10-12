Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga lần đầu thăm Triều Tiên

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov. Ảnh: TASS

Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của một bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này của Nga.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đón phái đoàn Nga tại sân bay có Bộ trưởng Quản lý thảm họa Triều Tiên Kim Chol Nam và ông Vladimir Topekha, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kurenkov dự kiến gặp Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song và Bộ trưởng Kim Chol Nam để thảo luận các lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác song phương. Theo hãng thông tấn TASS, hai bộ dự kiến ký kế hoạch hành động chung giai đoạn 2027 - 2029.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, phái đoàn Nga từng đến Bình Nhưỡng vào tháng 7/2025, khảo sát các cơ sở phòng ngừa và ứng phó thiên tai của Triều Tiên, đồng thời thảo luận về hợp tác khoa học và công nghệ.

Trước đó, ngày 31/5/2024, hai bộ đã ký bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau tại Moskva. Đến tháng 12/2025, hai bên tiếp tục ký thỏa thuận về đào tạo chuyên gia và hợp tác khoa học - kỹ thuật.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Moskva và Bình Nhưỡng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự và kinh tế, sau các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 9/2023 và tháng 6/2024.

Triều Tiên thường xuyên phải đối mặt với thiệt hại do lũ lụt. Theo Yonhap, nước này đang tìm cách tăng cường các biện pháp ứng phó với những thảm họa thiên nhiên.