Đường ven biển rộng thoáng, tốc độ giới hạn 30-40 km/h gây thắc mắc

Đường ven biển rộng thênh thang, biển hạn chế tốc độ dày đặc

Nhiều tài xế lưu thông trên tuyến đường ven biển qua Nghệ An phản ánh tình trạng biển báo công trường đang thi công, giới hạn tốc độ tối đa 40 km/h xuất hiện tại nhiều vị trí, dù tại thời điểm đi qua, họ không ghi nhận hoạt động thi công rõ ràng.

Anh Trần Trung Hiếu, tài xế xe tải ở xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, anh thường xuyên chạy tuyến đường này để đi Thanh Hóa. Tuy nhiên, trên một số đoạn, anh phải liên tục giảm tốc độ khi gặp các biển báo hạn chế tốc độ.

Tuyến đường ven biển qua Nghệ An có nhiều đoạn rộng, thoáng nhưng vẫn đặt biển giới hạn tốc độ 40 km/h. Ảnh: Song Hoàng.

Theo anh Hiếu, đoạn từ huyện Nghi Lộc (cũ) đến huyện Diễn Châu (cũ) có một số vị trí giới hạn tốc độ 50 km/h. Khi qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu (cũ), biển báo công trường đang thi công, giới hạn tốc độ 40 km/h xuất hiện liên tiếp. "Đường rộng, thoáng, đẹp nhưng chúng tôi vẫn phải dè chừng vì sợ chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt. Có đoạn đang chạy nhanh phải giảm tốc độ đột ngột khi gặp biển báo", anh Hiếu nói.

Anh Lê Thế Phương, trú phường Cửa Lò, làm nghề vận tải khách và thường xuyên chạy tuyến đường ven biển để đưa khách ra Thanh Hóa. Tuy nhiên, trên cung đường mới, rộng thoáng, anh nhiều lần phải giảm tốc độ khi gặp biển báo công trường đang thi công. "Đoạn từ huyện Nghi Lộc cũ đến huyện Diễn Châu cũ chỉ có một vài biển giới hạn tốc độ 50 km/h. Nhưng khi qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, biển báo công trường đang thi công, giới hạn tốc độ 40 km/h xuất hiện liên tiếp. Tôi đi qua nhiều lần nhưng không thấy hoạt động thi công nào phía sau các biển báo", anh Phương nói.

Theo anh Phương, trong khi tuyến đường có những đoạn được phép lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, việc liên tục gặp biển giới hạn 40 km/h khiến tài xế phải chủ động giảm tốc, có lúc phanh gấp. Dù chọn tuyến đường này để rút ngắn thời gian di chuyển, anh vẫn phải dè chừng, lo lỡ chân ga vượt quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt.

Đường ven biển qua xã Hải Châu, Nghệ An, có biển hạn chế tốc độ 40 km/h dù nhiều đoạn không có công trường đang thi công. Ảnh: Song Hoàng.

Tương tự, ông Ngô Sỹ Giang, ở xã Đông Lộc, Nghệ An cho biết, có những đoạn đường mới xây dựng, đi qua khu vực đồng ruộng, ít phương tiện qua lại nhưng vẫn đặt biển giới hạn tốc độ 40 km/h kèm biển báo công trường đang thi công.

Theo ông Giang, nhiều lần đi qua khu vực này, ông không thấy máy móc hay công nhân làm việc. Tuy nhiên, do không nắm được tình trạng hoàn thiện của công trình, các tài xế vẫn phải chấp hành biển báo để bảo đảm an toàn và tránh vi phạm.

Ghi nhận trên tuyến đường ven biển cho thấy, ngoài những đoạn giới hạn tốc độ 40 km/h, một số vị trí còn đặt biển hạn chế tốc độ 30 km/h.

Tại một số vị trí ven biển thuộc xã Hải Châu, biển giới hạn tốc độ 30 km/h. Ảnh: Song Hoàng.

Tại khu vực ven biển thuộc xã Hải Châu, biển giới hạn tốc độ 30 km/h được đặt trên đoạn đường hai bên chủ yếu là cây cối và bờ biển, không có khu dân cư tập trung ngay sát tuyến. Đây cũng là khu vực có hoạt động kinh doanh, phục vụ du khách đến tắm biển, thưởng thức đặc sản địa phương vào mùa hè. Việc các biển báo hạn chế tốc độ xuất hiện tại nhiều vị trí khiến một số tài xế mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát để điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng thực tế của tuyến đường.

Sẽ rà soát, tháo biển báo không còn phù hợp

Về vấn đề này, theo ông Phan Văn Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, tuyến đường ven biển đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trước khi bàn giao, đưa vào khai thác chính thức.

Biển báo công trường đang thi công trên tuyến đường ven biển, đoạn qua xã Quỳnh Anh, Nghệ An. Ảnh: Song Hoàng.

Một số nhà thầu còn thực hiện các công việc như vệ sinh công trình, điều chỉnh cọc tiêu, biển báo và gia cố lề đường. Do tuyến đường chưa được bàn giao cho địa phương quản lý, việc tổ chức giao thông hiện vẫn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Theo ông Bình, biển giới hạn tốc độ 40 km/h chủ yếu được bố trí tại các nút giao chưa hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Riêng đoạn dài khoảng 300-400 m tại Km38-39, qua xã Quỳnh Phú, vẫn phải hạn chế tốc độ do nhà thầu đang điều chỉnh cọc tiêu, gia cố lề đường.

Tuyến đường ven biển qua Nghệ An dài hơn 60 km, với tổng mức đầu tư 4.651 tỉ đồng. Ảnh: CTV

Đối với khu vực ven biển thuộc xã Hải Châu, trước đây là các xã Diễn Kim, Diễn Hải, biển giới hạn tốc độ 30 km/h được đặt tạm thời do vào mùa hè, lượng du khách đến tắm biển, chụp ảnh và thưởng thức cá trích nướng tăng cao.

Theo ông Bình, có thời điểm phương tiện dừng, đỗ cùng các quầy hàng ven đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, đang yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn rà soát toàn tuyến, tháo dỡ những biển báo không còn phù hợp tại các khu vực đã hoàn thành hạng mục liên quan. Công việc dự kiến hoàn thành trước ngày 20/10.

Đối với các nút giao hoặc vị trí chưa bảo đảm điều kiện an toàn giao thông, biển báo hạn chế tốc độ vẫn được duy trì cho đến khi các hạng mục liên quan hoàn thiện.

Ban Quản lý dự án cũng đề nghị chính quyền địa phương giải tỏa các quầy, sạp nằm trong hành lang an toàn giao thông tại khu vực kinh doanh cá trích, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Theo kế hoạch, tuyến đường ven biển qua Nghệ An dự kiến được bàn giao trong tháng 11/2026.

Tuyến đường ven biển qua Nghệ An dài gần 60 km, nối Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) với cầu Cửa Hội, kết nối sang Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư hơn 4.651 tỉ đồng. Khởi công tháng 2/2022, công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường 11 m, cùng hệ thống 8 cây cầu. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch ven biển, kết nối các khu công nghiệp, cảng biển nước sâu, thúc đẩy giao thương hàng hóa xuất nhập khẩu và góp phần giảm tải cho quốc lộ 1A.