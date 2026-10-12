Người dân hỗ trợ tài xế thu gom hải sản khi xe tải bị lật ở phường B'Lao

Sáng 12/10, ông Hoàng Bảo Nguyên, Chủ tịch UBND phường B'Lao (Lâm Đồng) thông tin, một xe tải chở hải sản lật trên Quốc lộ 20 khiến số lượng lớn tôm, cá đổ tràn ra đường.

Hiện trường xe tải lật nghiêng, hải sản đổ tràn xuống đường. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 22 phút ngày 12/10, xe tải chở hải sản (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đồng Nai đi Đà Lạt. Khi đến đoạn qua trung tâm phường B’Lao, xe bất ngờ nghiêng lái, lao sang bên trái đường rồi lật nghiêng, trượt dài ra đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt trong cabin và bị thương nhẹ. Hàng tấn tôm, cá các loại trên xe cũng tràn ra mặt đường. Cùng thời điểm sau khi xe lật, lửa bốc lên tại cabin.

Người dân gần hiện trường đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy mini dập tắt ngọn lửa, ngăn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Đồng thời, hỗ trợ tài xế thu gom số hải sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Người dân hỗ trợ tài xế thu gom số hải sản đổ tràn ra đường. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.