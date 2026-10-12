Cử tri quan tâm đến vấn đề môi trường tại Khu xử lý rác Tam Xuân II

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Tam Xuân. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham gia buổi tiếp xúc có các đại biểu: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hải Long, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tam Xuân bày tỏ sự thống nhất cao với nghị quyết quy phạm pháp luật và các nghị quyết về những vấn đề quan trọng của đất nước được thông qua tại Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Tam Xuân phát biểu ý kiến. Ảnh: HỒ QUÂN

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ thực hiện, sát thực tiễn cơ sở; nhất là trong các lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức bộ máy, chính sách đối với người hoạt động ở cơ sở.

Cử tri đề nghị đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm soát giá vật tư nông nghiệp và xem xét quy định về tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn trả lời các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HỒ QUÂN

Đối với các vấn đề tại địa phương, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các công trình, dự án còn chậm trên địa bàn. Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác Tam Xuân II; đầu tư giao thông nông thôn và mạng lưới trường học trên địa bàn xã.

Sau khi lắng nghe các kiến nghị, đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương trực tiếp trả lời, giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Kết luận hội nghị, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, các kiến nghị của cử tri là chính đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành quan tâm xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trao tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân. Ảnh: HỒ QUÂN

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn đề nghị thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, ưu tiên xử lý các vấn đề môi trường tại Khu xử lý rác Tam Xuân II; tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường biển.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cam kết tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trao 20 suất quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân.