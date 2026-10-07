Tăng tốc thực hiện mục tiêu

Thi công công trình trường học trên địa bàn xã Thất Khê từ nguồn vốnchương trình mục tiêu quốc gia

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt ra các mục tiêu cụ thể trong thực hiện chương trình MTQG. Trong đó riêng năm 2026, tỉnh phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 2%; các xã khu vực III phấn đấu đạt từ 1 - 2 tiêu chí chưa đạt theo quy định phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tỷ lệ đường trục xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 82%; công nhận mới 20 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên…

Để thực hiện các mục tiêu chương trình MTQG năm 2026 cũng như giai đoạn 2026 - 2030, các cấp, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện nguồn vốn kéo dài thuộc giai đoạn 2021 - 2025 sang năm 2026. Ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Tổng nguồn vốn chương trình MTQG kéo dài sang năm 2026 gần 1.182 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trên 481 tỷ đồng; vốn sự nghiệp trên 700 tỷ đồng.

Thực hiện nguồn vốn này, các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động điều chỉnh nguồn vốn đã hết nhiệm vụ chi sang tiếp tục thực hiện các nội dung, dự án của giai đoạn 2021 - 2025 còn thiếu nguồn lực như hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ sản xuất, cải thiện nhà ở; giảm nghèo, an sinh xã hội…

Ông Lương Đình Toại, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: Nguồn vốn chương trình MTQG kéo dài sang năm 2026 trên địa bàn xã gần 20,5 tỷ đồng. Xã đã triển khai hỗ trợ 7 dự án phát triển sản xuất như chăn nuôi gia súc, gia cầm; 8 dự án đường giao thông cùng các công trình, dự án liên quan đến giáo dục, cơ sở vật chất văn hoá, hỗ trợ nhà ở… Đến nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn này đạt gần 42% và phấn đấu hoàn thành 100% trong năm 2026...

Còn tại xã Tràng Định, với nguồn vốn kéo dài thực hiện chương trình MTQG trên 1,8 tỷ đồng, xã đã triển khai 5 công trình đường giao thông cũng như tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn… Từ đó góp phần từng bước củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong việc chung tay, góp sức thực hiện chương trình MTQG trên địa bàn.

Kế hoạch chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh phấn đấu: tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 gấp 3 lần so với năm 2020; tăng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng ½ bình quân chung của cả nước; mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh bình quân mỗi năm 2%; phấn đấu hết năm 2030 có 37/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2/37 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; phấn đấu đến hết năm 2030 trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn…

Cùng với 2 xã kể trên, từ đầu năm 2026 đến nay, việc triển khai các chương trình MTQG được nhiều xã, phường tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Tính đến ngày 18/9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn được chương trình MTQG kéo dài đạt trên 21%, ước hết tháng 9/2026 đạt 43%.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song trên thực tế, tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài thuộc chương trình MTQG vẫn còn khá thấp. Cùng với đó hiện nay, tỉnh đã bắt đầu triển khai kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Do vậy khối lượng công việc thực hiện chương trình MTQG trong những tháng cuối năm là rất lớn. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, hiện các cấp, ngành đang tiếp tục tập trung rà soát từng nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình MTQG; xác định rõ khối lượng còn lại, tiến độ giải ngân đối với nguồn vốn kéo dài cũng như khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc giai đoạn mới; tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, đối tượng…

Với những kết quả đã đạt được cộng với những giải pháp đang được triển khai, tin tưởng rằng thời gian tới, việc thực hiện chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Từ đó tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 đề ra.