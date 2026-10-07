Cận cảnh các quán ở bãi tắm Đá Nhảy đồng loạt tháo dỡ, trả lại mặt bằng

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, những ngày qua, nhiều hộ kinh doanh ăn uống tại bãi tắm Đá Nhảy ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị - huy động máy móc, nhân công thu dọn tài sản, tháo dỡ các công trình phục vụ kinh doanh.

Toàn cảnh bãi tắm Đá Nhảy, nơi các quán xá đang được tháo dỡ, trả lại mặt bằng.

Tại hiện trường, máy múc phá dỡ các bức tường; thợ dùng máy cắt tháo khung sắt, mái tôn. Một số hộ thuê xe cẩu vận chuyển bàn ghế, vật dụng ra khỏi khu vực.

Theo UBND xã Bắc Trạch, việc tháo dỡ được thực hiện sau khi Thanh tra Chính phủ kết luận việc sử dụng khu vực bãi tắm Đá Nhảy để cho thuê kinh doanh dịch vụ chưa đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Khu vực này trước đây thuộc xã Thanh Trạch, nay là xã Bắc Trạch, được giao quản lý, khai thác phục vụ du lịch. Năm 2014, UBND xã ký hợp đồng với Hội Cựu chiến binh xã để quản lý bãi tắm.

Do không có nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, Hội Cựu chiến binh thống nhất giao cho hội viên đầu tư xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh. Năm 2017, UBND xã ký hợp đồng cho ông Nguyễn Tiến Quân thuê một phần diện tích với giá 35 triệu đồng/năm. Sau đó, ông Quân cho các hộ dân thuê lại để kinh doanh ăn uống.

Đến cuối năm 2023, UBND xã Thanh Trạch thanh lý hợp đồng nhưng ông Nguyễn Tiến Quân chưa bàn giao mặt bằng và tiếp tục cho các hộ kinh doanh thuê lại.

Theo hồ sơ thanh tra, toàn bộ khu vực có diện tích 5,4ha. Trong đó, 1ha được cho thuê làm mặt bằng kinh doanh, 4,4ha còn lại được giao quản lý, bảo vệ. Qua kiểm tra hiện trạng, có 14 hộ đang kinh doanh trên diện tích khoảng 1,99ha; diện tích xây dựng công trình khoảng 0,5ha.

Bà Đặng Thị Vân, một trong những hộ kinh doanh tại bãi tắm, cho biết gia đình đã hoạt động tại đây hơn 10 năm. Dù đã đầu tư nhiều công sức, tài sản, gia đình vẫn đồng ý tháo dỡ để thực hiện yêu cầu của chính quyền.

Bà Vân cho biết những vật dụng còn sử dụng được sẽ được gia đình mang về, tận dụng cho việc kinh doanh tại địa điểm mới.

Trong khi đó, bà Trần Thị Lan Hương cho biết trước đây thuê lại mặt bằng từ ông Nguyễn Tiến Quân để kinh doanh ăn uống. Sau khi nhận thông báo của chính quyền, bà đã tìm được mặt bằng mới cách vị trí cũ khoảng 300m để tiếp tục buôn bán.

UBND xã Bắc Trạch cho biết khu vực bãi tắm Đá Nhảy được xác định là đất thương mại, dịch vụ. Địa phương định hướng tiếp tục khai thác khu vực này phục vụ hoạt động dịch vụ nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND xã Bắc Trạch sẽ xây dựng phương án và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị khai thác khu vực bãi tắm.

Từ trên cao, khu vực các hộ kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy hiện rõ những công trình đang được tháo dỡ.

Nhiều hộ kinh doanh thu dọn, trả lại mặt bằng.

Những mái tôn, khung sắt lần lượt được tháo xuống, mở dần không gian biển ở Đá Nhảy.

Mặt bằng sau tháo dỡ dần được dọn sạch, không còn các hạng mục phục vụ kinh doanh.

Những ngày này, thay vì đón khách, các quán ở Đá Nhảy tất bật với việc tháo dỡ và di dời.

Khung sắt, mái tôn của một quán ăn được tháo dỡ để trả lại mặt bằng.

Các hộ kinh doanh thu dọn tài sản sau khi địa phương thông báo chấm dứt hoạt động.

Các hộ kinh doanh chủ động tháo dỡ công trình, di dời tài sản theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Máy móc, nhân công tháo dỡ quán, di dời tài sản khỏi bãi tắm Đá Nhảy.

Một quán ăn chỉ còn lại phần khung sau khi mái che và các hạng mục phụ trợ được tháo dỡ.

Các hộ kinh doanh di dời tài sản khỏi bãi tắm Đá Nhảy.

Mặt bằng sau tháo dỡ được dọn sạch, sẵn sàng để bàn giao cho chính quyền địa phương.

Bãi tắm Đá Nhảy là danh thắng nổi tiếng nằm bên quốc lộ 1, phía bắc đèo Lý Hòa. Nơi đây có những khối đá, cột đá kéo dài ra biển, kết hợp bãi cát trắng và rừng phi lao tạo nên cảnh quan hoang sơ. Vào mùa cao điểm, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến tắm biển, tham quan và sử dụng các dịch vụ ăn uống tại khu vực này.