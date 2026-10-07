Chủ tịch tỉnh Nghệ An thị sát và yêu cầu dừng hoạt động 9 điểm bến, mỏ cát

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trực tiếp kiểm tra các mỏ cát ở các xã trên lưu vực sông Lam thuộc khu vực huyện Thanh Chương và Đô Lương cũ, yêu cầu 9 chủ mỏ, bến cát dừng hoạt động vì chưa kết nối camera giám sát dữ liệu.

Theo báo cáo của Sở Công thương Nghệ An, tại các xã Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc có 10 mỏ cát. Trong đó huyện Thanh Chương cũ có 4 mỏ cát; cả 4 mỏ đều đang hoạt động và đã cấp luồng. Tại khu vực huyện Đô Lương cũ có 6 mỏ cát, trong đó có 5 mỏ đang hoạt động và đã cấp luồng.

Ở các mỏ đã lắp đặt trạm cân, camera để giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ở tất cả các điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Camera chủ yếu ghi hình cận cảnh, chưa bao quát toàn bộ hoạt động của phương tiện ra, vào mỏ, bến và khu vực trạm cân.

Trạm cân mỏ cát bên bờ sông Lam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu, việc lắp đặt camera, trạm cân tại các mỏ, bến phải được thực hiện thống nhất, bảo đảm kiểm soát toàn bộ quá trình phương tiện ra, vào và khối lượng khoáng sản vận chuyển ra khỏi điểm mỏ.

Theo đó, mỗi mỏ, bến phải bảo đảm trạm cân đạt tiêu chuẩn và bố trí tối thiểu 3 camera, gồm camera giám sát tổng thể xe vào, xe ra và khu vực trạm cân. Hệ thống phải kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, kiểm tra. Bên cạnh đó, trạm cân phải kết nối dữ liệu về cơ quan thuế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải giao Sở Công thương xây dựng thống nhất biểu mẫu, yêu cầu kỹ thuật và phương thức kết nối dữ liệu. Tất cả phương tiện ra, vào mỏ phải được camera ghi nhận, dữ liệu kết nối với hệ thống quản lý để phục vụ giám sát.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu lãnh đạo xã Đô Lương và Công ty TNHH MTV B&T thực hiện đúng các quy định trong công tác khai thác và quản lý khoáng sản.

Chỉ đạo ngay tại các bến, mỏ cát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu 9 mỏ, bến mà Tổ công tác đến kiểm tra ngày 7/10 tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt, bố trí vị trí camera giám sát đảm bảo việc kết nối dữ liệu theo quy định.

Sau khi cơ quan có thẩm quyền và địa phương kiểm tra nếu đáp ứng được quy định mới được hoạt động trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu việc lắp đặt các bảng niêm yết giá phải được đặt công khai.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ việc xuất hóa đơn đối với sản lượng khoáng sản tiêu thụ. Trường hợp không thực hiện đúng quy định, mỏ, bến sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Đáng chú ý, các mỏ, bến phải ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án trên địa bàn, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ các công trình. Đồng thời thực hiện niêm yết giá công khai, bảng niêm yết phải đặt ở vị trí thuận lợi để quan sát.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với chính quyền xã Đại Đồng về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải gắn với trách nhiệm quản lý Nhà nước, bảo đảm đúng với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã được giao trực tiếp kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống giám sát không kết nối được. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát khoáng sản, khai thác trái phép hoặc vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không đúng quy định.

Các ý kiến của doanh nghiệp, ông Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Công thương và các Sở, ngành liên quan thực hiện giải quyết các thủ tục nâng công suất, giảm thời gian khai thác theo hướng linh hoạt, tránh máy móc, có thể thực hiện song song các nội dung trên cơ sở hồ sơ và điều kiện thực tế.