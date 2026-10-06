Đàm Vĩnh Hưng về miền Tây dự đám cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh

Đàm Vĩnh Hưng trong ngày vui của Hoài Lâm và cô dâu Ngọc Trinh đã về tận miền Tây để chúc phúc. Anh chia sẻ clip trên trang cá nhân và viết: "Hôm nay Hưng đến dự ngày vui trọng đại của vợ chồng Hoài Lâm - Ngọc Trinh. Chúc 2 con trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước".

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ khoảnh khắc dự đám cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh.

Sau đó, nam ca sĩ còn song ca cùng chú rể Hoài Lâm bài hát "Chờ đông" để dành tặng cho khách mời. Màn tương tác dễ thương của thầy trò đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả có mặt tại đám cưới.

Trong showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng được biết đến là một nghệ sĩ cá tính, thẳng thắn và có nhiều năm hoạt động trong làng nhạc. Bên cạnh sự nghiệp riêng, nam ca sĩ cũng từng dành nhiều tâm huyết để hướng dẫn các đàn em, trong đó có Hoài Lâm - giọng ca được anh đặc biệt yêu quý.

Năm 2014, Hoài Lâm giành quán quân chương trình "Gương mặt thân quen". Chiến thắng này giúp tên tuổi của nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến. Với chất giọng ngọt ngào, khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc và cách hát giàu cảm xúc, anh nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Hoài Lâm không hoàn toàn bằng phẳng. Sau giai đoạn được khán giả yêu mến, nam ca sĩ có những khoảng thời gian ít xuất hiện trên sân khấu và gặp nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân. Sự thay đổi ấy khiến không ít người tiếc nuối, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm song ca cùng nhau.

Năm 2017, khi nhắc đến Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ những lời khuyên dành cho đàn em, mong anh chú trọng xây dựng sự nghiệp và có nền tảng vững vàng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời. Đàm Vĩnh Hưng hiểu rằng mỗi người có cách lựa chọn riêng, nhưng với tình cảm của một người đi trước, anh vẫn mong Hoài Lâm biết tận dụng khả năng của mình.

Đến năm 2019, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục nhắc đến học trò với sự quan tâm đặc biệt. Anh cho biết Hoài Lâm là người mình thương nhiều nhất trong số những học trò từng dìu dắt. Nam ca sĩ cũng không giấu được sự xót xa khi chứng kiến đàn em trải qua những giai đoạn khó khăn và không phát huy hết tiềm năng như kỳ vọng.

Đàm Vĩnh Hưng chúc phúc cho cặp đôi Hoài Lâm - Ngọc Trinh.

Điều đáng chú ý là trong những chia sẻ ấy, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ nói về tài năng mà còn nhắc đến tính cách hiền lành, ít toan tính của Hoài Lâm. Theo anh, đây vừa là nét đáng quý của đàn em, vừa có thể khiến người trẻ gặp khó khăn khi đối diện với những áp lực và sự cạnh tranh trong môi trường giải trí.

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM, anh bắt đầu hoạt động ca hát từ những năm 1990 và trở thành một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả biết đến với các dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc trẻ. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng phát hành nhiều album, liveshow và có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Xin lỗi tình yêu, Bình minh sẽ mang em đi, Góc khuất, Nửa vầng trăng, Thành phố buồn... Anh cũng được biết đến với phong cách biểu diễn cá tính và hoạt động nghệ thuật sôi nổi.