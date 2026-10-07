Thu hồi dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao ở Đồng Nai

Theo đó, thu hồi diện tích đất hơn 11.628 m2 (gồm lô A với diện tích 7.696 m2 và khu khách sạn 5 sao với diện tích 3.932 m2) tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai của Công ty TNHH Berjaya - D2D.

Khu đất trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai) giao đất năm 2008 và quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 để thực hiện dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao.

Lý do thu hồi đất, theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Công ty TNHH Berjaya - D2D đã hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án được phê duyệt, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Trước đó, ngày 14/4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty TNHH Berjaya - D2D. Theo đó, chấp thuận cho Công tỵ TNHH Berjaya - D2D được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 3 tháng để triển khai thực hiện dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao với diện tích hơn 11.628 m2.

Kể từ thời điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho gia hạn, Công ty TNHH Berjaya - D2D phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn theo quy định tại khoản Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Berjaya - D2D chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án đã được phệ duyệt và đưa đất vào sử dụng đối với diện tích đất nêu trên thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.