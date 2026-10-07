Hội nghị công bố quyết định kiểm toán và triển khai hoạt động kiểm toán tại Sơn La.

Dự Hội nghị, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến các địa phương có công trình kiểm toán.

Đoàn kiểm toán Khu vực I dự hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực I đã công bố Quyết định của Kiểm toán Nhà nước Quyết định kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tại tỉnh Sơn La và dự án BT “Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La”. Nội dung kiểm toán vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện các dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan. Thời gian kiểm toán trong 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Các đại biểu tỉnh Sơn La dự hội nghị.

Đồng chí Phó Kiểm toán trưởng Khu vực I, Trưởng đoàn Kiểm toán phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, khẳng định tỉnh xác định việc kiểm toán là cơ sở quan trọng để đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán; chủ động giải trình, làm rõ những nội dung liên quan, bảo đảm hoạt động kiểm toán được triển khai đúng quy định, hiệu quả. Đồng chí cũng mong muốn Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực I trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp tục trao đổi, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I, đề nghị UBND tỉnh Sơn La, các sở, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Đoàn Kiểm toán; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ có trách nhiệm làm việc với Đoàn. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc yêu cầu kiểm toán, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, giải trình những nội dung liên quan, góp phần bảo đảm hoạt động kiểm toán đúng mục tiêu, nội dung, thời gian và quy định của pháp luật.