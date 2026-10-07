Người dân Hà Nội bàn giao mặt bằng, chuẩn bị phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A

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Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trải dài khoảng 1,5km qua địa bàn phường Phương Liệt (Hà Nội), ảnh hưởng tới 14 tổ chức và 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ.

Ngoài ra, dự án còn ảnh hưởng đến 3 khu tập thể cũ 5 tầng với tổng cộng 195 căn hộ, 1 nhà tập thể cũ 2 tầng gồm 20 căn hộ và khoảng 42.667,2m2 đất giao thông do UBND phường quản lý.

Phường Phương Liệt đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Kiều Oanh

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được UBND phường Phương Liệt đẩy nhanh tiến độ, một số hộ dân đã sớm bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương, một số hộ xin tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất.

Nhiều hộ dân bàn giao mặt bằng sớm

Ghi nhận tại khu vực ngõ 224 đường Giải Phóng, UBND phường đã huy động các loại máy móc cùng nhiều công nhân để hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa.

Căn nhà số 240 đường Giải Phóng của ông Lê Công Khánh (phường Phương Liệt, Hà Nội) rộng khoảng 79m2, phần diện tích phải thu hồi là 65m2. Đây là nơi sinh sống của đại gia đình với 10 nhân khẩu.

Là một trong những hộ dân đầu tiên trên địa bàn bàn giao mặt bằng sớm cho chính quyền địa phương, ông Khánh cho biết, ngay khi có chủ trương thu hồi đất, ông hoàn toàn ủng hộ vì đây là lợi ích chung. Gia đình ông đã chủ động thuê nhà ở Trương Định từ một tháng trước để sớm ổn định cuộc sống.

“Tôi mong dự án sớm được triển khai để đường phố đẹp hơn. Gia đình chúng tôi dù phải đi đâu cũng hoàn toàn nhất trí, vì lợi ích chung”, ông Khánh bày tỏ.

Máy móc cùng công nhân được huy động để bắt đầu tháo dỡ các công trình. Ảnh: Kiều Oanh

Theo ông Khánh, sau khi thu hồi, diện tích phần đất còn lại của gia đình ông chỉ khoảng 10m2, không đủ điều kiện để xây dựng. Vì vậy, ông mong muốn cơ quan chức năng thu hồi nốt phần diện tích này với mức giá hợp lý.

Gia đình ông Nguyễn Quang Đàm cũng là một trong những hộ đầu tiên đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương.

Gần 40 năm sinh sống tại căn nhà số 242 đường Giải Phóng, ông Đàm có nhiều kỷ niệm gắn bó với nơi này. Khi biết căn nhà nằm trong phạm vi dự án, ông và gia đình đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Căn nhà tại số 242 đường Giải Phóng đã được người dân bàn giao cho chính quyền. Ảnh: Kiều Oanh

Ông Đàm cho biết, sau khi được UBND phường và tổ dân phố thông tin về định hướng phát triển của Thủ đô, gia đình hiểu rõ những lợi ích mà dự án mang lại.

“Dự án được triển khai sẽ giúp đường sá rộng rãi hơn, việc đi lại thuận tiện, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ và sẵn sàng bàn giao mặt bằng”, ông Đàm chia sẻ.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị, trăn trở của người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Nguyễn Kim Sơn, trong quá trình trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của phần lớn các hộ. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến kiến nghị của người dân cần được tháo gỡ.

Theo đó, một số hộ dân có phần diện tích nằm ngoài chỉ giới nhỏ hơn 10m2 và kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi nốt phần diện tích còn lại với mức bồi thường thỏa đáng.

Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Đặng Khánh Hòa (ngoài cùng bên trái) và Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Kim Sơn (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Kiều Oanh

Cùng với đó, theo ông Sơn, dự án ảnh hưởng tới các nhà tập thể cũ 5-6 tầng. "Thành phố đang chỉ đạo quyết liệt với các sở, ngành để tham mưu cho thành phố nhằm có hướng chỉ đạo cho các phường, trong đó có Phương Liệt, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các khu tập thể, chung cư cũ", ông Sơn nói.

Đại diện UBND phường Phương Liệt cho biết, trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục tiếp thu các ý kiến, phản ánh của người dân để sớm thông qua dự thảo phương án đền bù.

“Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, chính quyền địa phương có trách nhiệm giải quyết, tháo gỡ ngay. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ báo cáo để thành phố chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu thành phố để phường Phương Liệt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng theo chỉ đạo”, ông Sơn nhấn mạnh.