Nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh những vi phạm việc quản lý Chương trình MTQG ở xã Krông Nô

Trụ sở UBND xã Krông Nô

Khái quát chương trình

Xã Krông Nô được thành lập theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 trên cơ sở hợp nhất toàn bộ thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Đắk Drô. Xã có diện tích tự nhiên 159,82 km², dân số 22.451 người, với 22 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào DTTS chiếm khoảng 32%, tập trung tại 13 buôn, bon, trong đó có 05 buôn, bon đặc biệt khó khăn.

Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn xã đã thực hiện 52 nội dung thuộc 09 Dự án thành phần của Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN, với tổng vốn phân bổ hơn 18,16 tỷ đồng. Các đơn vị thực hiện gồm UBND các xã Đắk Drô, Tân Thành, thị trấn Đắk Mâm cũ, UBND xã Krông Nô mới, UBMTTQ Việt Nam xã Krông Nô, Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Hội LHPN và Huyện đoàn Krông Nô.

Theo Thanh tra tỉnh, chương trình đã đạt tỷ lệ giải ngân cao, góp phần cải thiện hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, triển khai chương trình còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Những vi phạm trong tổ chức thực hiện các dự án

Thanh tra xác định: UBND thị trấn Đắk Mâm năm 2022, 2023 và UBND xã Tân Thành năm 2023 không giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đầu tư vốn hằng năm là không đúng quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

UBND xã Đắk Drô năm 2022 và UBND xã Tân Thành năm 2023 không lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG hằng năm, vi phạm quy định về quản lý thực hiện chương trình.

Tổ chức, triển khai các dự án - trọng tâm là Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng. Đây là dự án có nhiều sai sót nhất.

Về lựa chọn nhà thầu: Công trình Nâng cấp, sửa chữa đường nội Bon 9, xã Đắk Drô có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiếu 02 gói thầu tư vấn, vi phạm Luật Đấu thầu 2013. Có 03 công trình không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vi phạm Luật Đấu thầu 2013 và Luật Đấu thầu 2023.

Định mức, đơn giá, khối lượng: 02 công trình gồm đường nội bộ Bon 9 xã Đắk Drô và Trường Tiểu học Trần Phú đã lập, phê duyệt báo cáo KTKT tính thừa khối lượng với giá trị 17,612 triệu đồng. 03 công trình khác thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ thiết kế đã nghiệm thu, thanh toán với giá trị 28,389 triệu đồng. Đặc biệt, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn đã không thực hiện giám sát đối với 05 công trình, vi phạm Nghị định 27/2022/NĐ-CP và Nghị định 29/2021/NĐ-CP.

Về quyết toán: Công trình đường nội bộ Bon 9 chậm lập hồ sơ quyết toán 407 ngày so với Nghị định 99/2021/NĐ-CP. Công trình đường Buôn 9 ra cánh đồng đến Buôn Ol cũng chậm lập hồ sơ quyết toán theo quy định mới.

Đối với nghĩa vụ thuế: Tại công trình Đường vào khu sản xuất bon Yôk Rlinh, nối từ Tỉnh lộ 683 vào nhà ông Lê Văn Thắng do bà Nguyễn Thị Đậu đại diện nhóm thợ thi công, đến thời điểm thanh tra chưa thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của Bộ Tài chính.

Vi phạm đối với các dự án hỗ trợ mềm - Dự án 5 đến Dự án 10

Thanh tra chỉ ra nhiều khoản chi sai định mức, chứng từ không đảm bảo theo Luật Kế toán.

Dự án 5: Huyện đoàn Krông Nô thanh toán 7 triệu đồng cho nội dung quay phim, viết lời bình phóng sự không đúng định mức.

Dự án 6: UBND xã Đắk Drô thanh toán 4,8 triệu đồng hướng dẫn tập luyện văn nghệ vượt định mức.

Dự án 7: Phòng Y tế huyện Krông Nô thanh toán 03 chứng từ thiếu nội dung, không có đề xuất thuê xe, báo giá.

Dự án 8: UBMTTQ Việt Nam xã Krông Nô thanh toán 3,6 triệu đồng hỗ trợ tuyên truyền viên pháp luật không đúng quy định. UBND xã Đắk Drô và Hội LHPN huyện có 07 chứng từ thiếu chữ ký, thiếu ngày tháng, thiếu biên bản bàn giao.

Dự án 9, 10: Phòng Dân tộc huyện Krông Nô thanh toán sai quy định 6,729 triệu đồng gồm chi công tác phí không có giấy đi đường và chi thù lao giảng viên vượt định mức của HĐND tỉnh.

Thu hồi số tiền vi phạm

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Thanh tra tỉnh đã xử lý về kinh tế tổng số tiền 68.130.250 đồng. Trong đó, đã ban hành 04 quyết định thu hồi 31.882.250 đồng do lập dự toán thừa khối lượng và thanh toán sai định mức. Đến nay các tổ chức, cá nhân đã nộp khắc phục đủ 100%. Đồng thời yêu cầu giảm trừ quyết toán 36.248.000 đồng tại 04 công trình có sai sót về lập dự toán và thi công thiếu khối lượng.

Về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm chung thuộc về UBND thị trấn Đắk Mâm, UBND các xã Đắk Drô, Tân Thành trước sắp xếp; Ban Quản lý Chương trình MTQG các xã, thị trấn, Phòng Y tế, Phòng Dân tộc, Huyện đoàn, Hội LHPN huyện Krông Nô cũ; Phòng Kinh tế xã Krông Nô, UBMTTQ Việt Nam xã Krông Nô, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và các đơn vị tư vấn, nhà thầu. Trách nhiệm cá nhân thuộc về người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thời kỳ thanh tra.

Nguyên nhân được chỉ ra, là do chương trình có nhiều dự án, nội dung triển khai lần đầu, hệ thống văn bản thường xuyên sửa đổi, bổ sung; một số công trình triển khai trong giai đoạn chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên ảnh hưởng tiến độ thanh, quyết toán.

Về chủ quan, một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc lập kế hoạch, quản lý tài chính, thanh quyết toán chưa chặt chẽ, giám sát cộng đồng chưa đầy đủ, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc, chưa cập nhật kịp quy định mới.

Kiến nghị chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo: Chỉ đạo Thuế cơ sở 13 kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định pháp luật về thuế đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Đậu chưa kê khai, nộp thuế tại công trình đường vào khu sản xuất bon Yôk Rlinh.

Đối với UBND xã Krông Nô: Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra hạn chế, thiếu sót. Trường hợp đến mức phải xử lý kỷ luật thì xử lý theo thẩm quyền phân cấp, theo Nghị định số 172/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với công chức, viên chức đã chuyển công tác hoặc đã thôi việc, nghỉ hưu thì thực hiện kiểm điểm theo quy định. Đôn đốc bà Nguyễn Thị Đậu thực hiện nghĩa vụ thuế. Khẩn trương lập hồ sơ quyết toán 05 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán, gồm: Sửa chữa đường bê tông bon Yôk Rlinh; Trường Tiểu học Trần Phú; Đường Buôn 9 ra cánh đồng đến Buôn Ol; Đường vào khu sản xuất bon Yôk Rlinh nối từ Tỉnh lộ 683 và Đường vào khu sản xuất gần bãi rác bon Yôk Rlinh. Thực hiện giảm trừ quyết toán 36,248 triệu đồng tại 04 công trình sai sót.

Đối với UBND xã Quảng Phú và các tổ chức liên quan: Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND xã Quảng Phú, Đảng ủy xã Quảng Phú và UBMTTQ Việt Nam xã Krông Nô tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý để xảy ra hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Kết luận thanh tra yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh công tác quản lý Chương trình MTQG trong thời gian tới, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật./.