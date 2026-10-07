Bắc Ninh: Đôn đốc tiến độ 2 dự án khu đô thị sinh thái hơn 30,8 nghìn tỷ đồng

Cùng dự có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, đến nay cả 2 dự án đều đã cơ bản hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường; tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang chậm khoảng 6 tháng so với tiến độ hợp đồng.

Đối với tiểu khu 112.1 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tây Hà Nội là nhà đầu tư, dự án có diện tích khoảng 299 ha, quy mô dân số khoảng 26,9 nghìn người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 19,7 nghìn tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến hơn 2,7 nghìn hộ dân. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 1,1 nghìn hộ, diện tích khoảng 150 ha, đạt hơn 50% tổng diện tích dự án. Đến ngày 20/9, đã chi trả cho 543 hộ, với diện tích khoảng 55,2 ha, tổng số tiền khoảng 311 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại tiểu khu 112.3 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tây Bắc là nhà đầu tư, dự án có diện tích khoảng 199 ha, quy mô dân số khoảng 7,6 nghìn người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 11,1 nghìn tỷ đồng. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.506/2.526 hộ, diện tích khoảng 183 ha, tương đương 92,4% diện tích dự án. Tuy nhiên, mới có 1.124 hộ nhận tiền, với diện tích khoảng 69,39 ha; kinh phí đã chi trả gần 392 tỷ đồng.

Nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng chậm là do một bộ phận người dân chưa đồng thuận, còn so sánh mức hỗ trợ giữa các dự án; một số hộ chưa phối hợp kiểm đếm, nhận thông báo thu hồi đất hoặc nhận tiền bồi thường. Tại tiểu khu 112.3, việc xử lý khu nghĩa trang nhân dân tại tổ dân phố Hồi Quan với hơn 500 ngôi mộ cũng là vấn đề phức tạp, trong khi một số trường hợp đề nghị được hỗ trợ chuyển đổi nghề, việc làm hoặc có cơ chế hỗ trợ bổ sung…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải phát biểu tại hội nghị.

Để tháo gỡ vướng mắc, các đơn vị đề nghị UBND các phường Tiên Du, Tam Sơn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân; đẩy nhanh chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các phương án đã được phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục để thực hiện kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Đối với tiểu khu 112.3, địa phương sớm mở rộng quy hoạch nghĩa trang để phục vụ di dời khoảng 600 ngôi mộ, qua đó tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Các đại biểu thảo luận làm rõ thêm một số nội dung về hỗ trợ kinh phí thu hồi đất, di chuyển mộ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với dự án...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, 2 dự án khu đô thị sinh thái tại Tiên Du và Tam Sơn có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hình thành diện mạo đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có bản sắc. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách là hướng đi phù hợp, trong đó các dự án đô thị, khu dân cư, vui chơi giải trí, cảnh quan, văn hóa sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đại diện các sở, ngành đánh giá kết quả công tác giải phóng mặt bằng tại 2 địa phương.

Đồng chí đánh giá, thời gian qua, các phường Tiên Du và Tam Sơn đã có nhiều nỗ lực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tuy nhiên kết quả chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, đề nghị các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời thực hiện đúng quy định pháp luật, thống nhất quan điểm không đặt vấn đề hỗ trợ ngoài chính sách đã được quy định, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Trước mắt, phường Tiên Du tập trung giải phóng mặt bằng khu vực còn 64 hộ, diện tích khoảng 6,61 ha; tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân tạo sự đồng thuận, phấn đấu sớm bàn giao khu vực này cho nhà đầu tư.

Đối với phường Tam Sơn, tập trung xử lý khu vực còn khoảng 243 hộ. Trước mắt vận động, chi trả đối với các trường hợp đã có phương án; tập trung tuyên truyền, vận động các cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành chủ trương thu hồi đất để lan tỏa tinh thần đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các biện pháp cưỡng chế khi đủ điều kiện.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; chủ động giải quyết, hướng dẫn các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân. Đối với các trường hợp có cơ sở pháp lý, cần vận dụng tối đa chính sách trong phạm vi pháp luật cho phép, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan phải ưu tiên nhân lực cho hai dự án, nhất là các khâu kiểm đếm, lập và hoàn thiện phương án chi trả. Các kiến nghị hợp pháp của người dân phải được xem xét, giải quyết kịp thời. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ địa phương khi cần thiết…