Thêm một doanh nghiệp xin nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vừa gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng liên quan đến đề xuất làm nhà đầu tư dự án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

Theo đó, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề xuất đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Cam Lộ có tổng chiều dài 415km (gồm 8 dự án thành phần: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ) từ 4 làn xe lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư 72.185 tỷ đồng theo hợp đồng BOT.

Doanh nghiệp này cũng đồng thời được giao quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì hơn 400km các đoạn tuyến đã hoàn thành, đưa vào khai thác (gồm cả các đoạn cao tốc trong phạm vi nghiên cứu mở rộng) theo hợp đồng O&M (hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để kinh doanh, quản lý một phần hoặc toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có trong thời hạn nhất định - PV), được thu phí toàn tuyến ngay từ khi triển khai mở rộng để sử dụng nguồn thu này cho đầu tư BOT, giảm áp lực vay thương mại, bảo đảm tính khả thi tài chính, rút ngắn thời gian hoàn vốn, tạo sự đồng bộ trong quản lý, khai thác.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án trên, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đưa ra cam kết huy động nguồn lực tài chính, nhân sự, thiết bị triển khai theo đúng quy định, tiến độ hoàn thành theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và UBND các địa phương, cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án.

Trao đổi với Báo Xây dựng, một cán bộ chuyên môn thuộc cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Xây dựng (xin giấu tên) cho biết, việc lấy nguồn thu phí hỗ trợ cho dự án BOT mở rộng theo đề xuất của doanh nghiệp hiện chưa đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

"Theo quy định, nguồn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc phải nộp ngân sách Nhà nước. Phần vốn tham gia dự án PPP (nếu có) phải được bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn", vị này chia sẻ.