Đà Nẵng đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng di dời gần 7.200 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

Một trong những điểm ở miền núi phía Tây Đà Nẵng thường xuyên sạt lở vào mùa mưa có nguy cơ gây nguy hiểm. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 6/10, tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2036.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai di dời và tái định cư cho 7.174 hộ dân tại 160 khu vực. Trong số này, có 31 khu vực đã được đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt, với quy mô bố trí 1.279 hộ. Thành phố dự kiến đầu tư mới tại 129 khu vực, bố trí cho 5.895 hộ, với tổng mức đầu tư đề xuất hơn 3.417 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng sẽ đầu tư 66 khu vực với tổng nguồn vốn gần 2.256 tỷ đồng, bố trí cho khoảng 3.476 hộ. Nguồn vốn này bao gồm 276,05 tỷ đồng đã được bố trí theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố, 611,70 tỷ đồng dự kiến bổ sung từ ngân sách thành phố và 1.368 tỷ đồng đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Giai đoạn 2031 - 2036, thành phố tiếp tục đầu tư 63 khu vực còn lại, quy mô khoảng 2.419 hộ, với tổng mức đầu tư đề xuất gần 1.162 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư trung hạn ngân sách thành phố.

Đơn vị thi công đang khắc phục tạm thời tại điểm sạt lở xã Tây Giang, Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo ông Hồ Ký Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, việc sắp xếp dân cư sẽ được ưu tiên cho các hộ đang ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác. Đặc biệt, thành phố yêu cầu việc bố trí, ổn định dân cư phải gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu, bảo đảm điều kiện sản xuất, việc làm và sinh kế lâu dài cho người dân. Ông Minh cũng lưu ý đối với từng khu vực tái định cư, các cơ quan chức năng phải đánh giá cụ thể điều kiện địa chất, nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nguồn nước, đất đai, hạ tầng, khoảng cách đến khu vực sản xuất và khả năng ổn định sinh kế. Đồng thời, cần lấy ý kiến và tạo sự đồng thuận của người dân trước khi thực hiện di dời.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung hoàn thiện đề án và thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2027 - 2030, ưu tiên đầu tư các khu vực có nguy cơ cao và những dự án đã được bố trí vốn. Giai đoạn 2031 - 2036, thành phố tiếp tục triển khai các khu vực còn lại theo thứ tự ưu tiên, đồng thời cập nhật nhu cầu phát sinh, hoàn thiện hạ tầng và ổn định đời sống, sản xuất, sinh kế cho người dân.

Quyết định này của HĐND thành phố Đà Nẵng không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân mà còn hướng tới việc ổn định cuộc sống lâu dài, bền vững cho cộng đồng. Đây là một bước đi quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức thiên tai ngày càng gia tăng.