Cần Thơ kiểm tra lại các dự án liên quan Công ty Cây xanh Công Minh
UBND TP. Cần Thơ vừa yêu cầu đơn vị liên quan rà soát các dự án trồng và chăm sóc cây xanh liên quan nhà thầu thuộc hệ sinh thái Công ty Cây xanh Công Minh, đặc biệt 27 dự án chưa thanh toán hết. Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa bàn Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang cũ có 164 gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh liên quan hệ thống Cây xanh Công Minh, tổng giá trị hơn 346 tỷ đồng, kết quả định giá xác định thiệt hại hơn 95 tỷ đồng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-tho-kiem-tra-lai-cac-du-an-lien-quan-cong-ty-cay-xanh-cong-minh-post1882949.tpo