Cần Thơ kiểm tra lại các dự án liên quan Công ty Cây xanh Công Minh

Nhiều trường hợp nhà ở nhiều tầng có nhiều hộ ở đã được Nhà nước bán phần lớn diện tích cho người dân từ 2001, nhưng phần diện tích còn lại nay đã hư hỏng, tháo dỡ, không còn hiện trạng đang rơi vào cảnh “mắc kẹt” do thiếu cơ chế để giải quyết.