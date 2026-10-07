Sở Xây dựng đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Giám đốc Sở Xây dựng Dư Minh Hùng báo cáo những vướng mắc, khó khăn và đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Theo báo cáo, Sở Xây dựng hiện có 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Các phòng chuyên môn hoạt động ổn định, được giữ nguyên hiện trạng. Đối với 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở Xây dựng đề xuất phương án sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo phương án, đối với Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, không thực hiện cổ phần hoá nhằm giữ ổn định tổ chức, mà xây dựng đề án tổ chức lại Trung tâm, trong đó bổ sung chức năng, nhiệm vụ giám định nhà nước lĩnh vực xây dựng và quản lý nhà ở.

Đề xuất hợp nhất Ban Điều hành bến xe tàu Cà Mau và Ban Quản lý bến xe tàu Bạc Liêu, trụ sở chính đặt tại Ban Điều hành bến xe tàu Cà Mau; các bến xe khu vực, địa phương sẽ tổ chức thành các bến trực thuộc.

Đối với Trung tâm Bảo trì công trình giao thông và Đăng kiểm phương tiện thuỷ, Đoạn Quản lý đường bộ và đường sông Bạc Liêu, Sở Xây dựng đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng 2 đơn vị, nhằm bảo đảm triển khai nhiệm vụ kịp thời, liên tục, phù hợp đặc điểm địa bàn sau hợp nhất; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản, đất đai được giao.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Văn Ngời phát biểu ý kiến xung quanh phương án đề xuất của Sở Xây dựng.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy; đồng thời báo cáo nhanh kết quả số hoá, chỉnh lý hồ sơ và tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của ngành thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt phát biểu kết luận.

Đánh giá cao và thống nhất với phương án do Sở Xây dựng đề xuất, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt lưu ý, việc kiện toàn và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng cần được rà soát kỹ lưỡng các phần việc để có tham vấn cụ thể trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thống nhất chủ trương giữ nguyên hiện trạng 2 đơn vị Trung tâm Bảo trì công trình giao thông và Đăng kiểm phương tiện thuỷ cùng Đoạn Quản lý đường bộ và đường sông Bạc Liêu trong giai đoạn đầu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đồng thời yêu cầu ngành tính toán lộ trình hình thành đơn vị quản lý chung nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả, thông suốt, hướng tới chuyên nghiệp hoá các lĩnh vực hoạt động.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn của Trung ương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Do đó, Sở Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan rà soát, tuân thủ đúng quy định, thủ tục; bảo đảm các đơn vị sau sắp xếp hoạt động hiệu quả, giảm chi ngân sách và từng bước tiến tới tự chủ tài chính.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác tổ chức bộ máy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu Sở Xây dựng chủ động tính toán các giải pháp quản lý đô thị như xử lý ngập úng, khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đảm bảo tầm nhìn dài hạn; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, từng bước hướng tới xây dựng đô thị thông minh và quản lý đô thị trên môi trường số./.