Tăng tốc mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Hơn 4 tháng nay, ông Trần Văn Dương, quê ở xã Hưng Lợi, tỉnh Nghệ An đã quen dần với nhịp độ làm việc trên công trường cầu Thạch Hãn thuộc gói thầu XL1 dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Công việc chính của ông Dương là phụ trách lai dắt tàu phục vụ thi công móng trụ cầu. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự cẩn trọng và phối hợp cao giữa người lái tàu với các bộ phận điều khiển máy móc ở dưới lòng sông.

Hạng mục xây dựng cầu Thạch Hãn thuộc gói thầu xây lắp XL1, dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn đoạn Km0+000-Km37+300. Gói thầu do liên danh Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68, Công ty CP Đầu tư phát triển Hugia và Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 đảm nhận thi công. Đây là một trong những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của gói thầu.

Theo ông Lục Văn Trí, chỉ huy mũi cầu thuộc Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, quá trình thi công cầu Thạch Hãn gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt, tại trụ T4, điều kiện địa chất phức tạp, xuất hiện chướng ngại vật dưới sông khiến công tác thanh thải mất thêm thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thi công móng trụ.

Để duy trì nhịp độ thi công, nhà thầu huy động khoảng 52 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị, trong đó có 6 cần cẩu trên cạn và 2 phao, xà lan phục vụ thi công dưới nước. Các mũi thi công được bố trí linh hoạt, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.

Ghi nhận của phóng viên vào những ngày đầu tháng 10, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, các mũi thi công phần đường cũng được triển khai song song. Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 9, khối lượng thi công phần đường tại một số đoạn thuộc gói XL1 đạt khoảng 70%, phần cầu đạt khoảng 55%; riêng cầu Như Lệ đạt khoảng 65%.

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ-La Sơn có tổng chiều dài 98,73km đi qua Quảng Trị và Huế. Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài khoảng 36,01km đi qua các xã Hiếu Giang, Ái Tử, Triệu Phong, Hải Lăng, Diên Sanh, Nam Hải Lăng và phường Quảng Trị, Nam Đông Hà. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỉ đồng được khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Theo ông Chu Văn Long, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đến nay, gói thầu XL1 trên địa phận tỉnh Quảng Trị đạt khoảng gần 60% khối lượng thi công, gói thầu XL2 trên địa phận TP. Huế đạt gần 40%.

Một trong những vấn đề cần tập trung xử lý là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại một số vị trí. Trên địa bàn Quảng Trị, tuyến chính cơ bản đã được bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Tuy nhiên, khu vực đường quay đầu xe và nhà điều hành tại nút giao Quốc lộ 15D thuộc xã Diên Sanh, vẫn còn vướng mắc.

“Trước yêu cầu tiến độ, đơn vị đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao phần diện tích còn lại để nhà thầu tổ chức thi công. Việc giải quyết dứt điểm những vị trí vướng mắc được xem là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên tục của các hạng mục trên tuyến”, ông Long cho biết.

Để đồng hành cùng nhà đầu tư, chính quyền xã Diên Sanh đang tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan, đẩy mạnh vận động người dân, giải quyết những vướng mắc trong quá trình bàn giao mặt bằng. Đây là nỗ lực có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo điều kiện để nhà thầu tiếp cận công trường, tổ chức thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND xã Diên Sanh Nguyễn Thanh Hiếu cho biết, địa phương xác định công tác GPMB phục vụ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện. Do đó, địa phương đang quyết liệt phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án, đồng thuận bàn giao mặt bằng. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được rà soát, tập trung giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai công việc đúng tiến độ.

Song song với việc phối hợp tháo gỡ trong GPMB, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, nhất là những đơn vị có tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, tập trung rà soát nhằm xác định khối lượng còn lại, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và yêu cầu bổ sung nhà thầu phụ, nhân lực, thiết bị khi cần thiết. Với những nhà thầu thi công chậm nhưng không có chuyển biến khi đã được nhắc nhở thì đơn vị có xem xét phương án điều chuyển khối lượng để bảo đảm tiến độ chung.

Theo báo cáo tiến độ của chủ đầu tư, tính đến hết tháng 9/2026, lũy kế sản lượng của toàn dự án đã giải ngân đạt khoảng 39,02% giá trị các hợp đồng. Những con số này cho thấy quy mô nguồn lực đang được huy động, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thi công trong giai đoạn còn lại nhằm cơ bản hoàn thành các khối lượng chính vào cuối năm 2026.