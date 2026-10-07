Thái Lan khẩn trương khắc phục 272.000 ha đất nông nghiệp bị thiệt hại do lũ

Ngập lụt ở Bangkok, Thái Lan, ngày 6/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Phó Tổng Cục trưởng Cục Khuyến nông Rapeethat Ounchittaphan, trong tổng diện tích bị ảnh hưởng có khoảng 1,3 triệu rai (208.000 ha) lúa, 290.000 rai (46.400 ha) cây trồng trên đất và 120.000 rai (19.200 ha) cây ăn quả.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã dự kiến triển khai hỗ trợ hạt giống rau, cây giống, vật tư sản xuất và các chế phẩm sinh học cho nông dân sau khi nước rút. Bộ cũng chuẩn bị nguồn giống và vật liệu nhân giống đối với một số cây trồng, trong đó có sắn, nhằm giúp nông dân sớm khôi phục sản xuất.

Đáng chú ý, các vùng trồng cây ăn quả kinh tế tại miền Đông Thái Lan bị thiệt hại bước đầu hơn 26.000 rai (4.160 ha). Cơ quan chức năng đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại, đặc biệt tại các vườn sầu riêng ở tỉnh Rayong.

Theo đó, Cục Khuyến nông phối hợp với Đại học Kasetsart đã cử đội ngũ chuyên môn đến hỗ trợ phục hồi những cây sầu riêng còn khả năng sống, tập trung khôi phục hệ thống rễ và khả năng hô hấp của cây. Theo Cục Khuyến nông, nếu cây sầu riêng bị chết và phải trồng lại, cần ít nhất 5 năm mới có thể cho thu hoạch. Vì vậy, việc cứu và phục hồi những cây còn khả năng sống được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế đối với người trồng.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết tình hình ngập lụt tại một số khu vực miền Đông và miền Tây đang dần cải thiện. Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiêu thoát nước tại những khu vực còn ngập, đồng thời chuẩn bị những biện pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau khi nước rút.

Đợt lũ đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với sản xuất nông nghiệp Thái Lan. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đang tập trung kết hợp đánh giá thiệt hại, phục hồi các vườn cây có giá trị kinh tế, nhất là sầu riêng, và chuẩn bị vật tư, giống cây trồng để hỗ trợ nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất.