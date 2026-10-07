Bộ Công Thương cùng Hà Nội rà soát tiến độ các dự án trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng điện Thủ đô

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác bảo đảm cung ứng điện và phát triển hạ tầng điện trên địa bàn Thủ đô.

Toàn cảnh buổi làm việc diễn ra ngày 6/10. Ảnh: Minh Đức

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; đại diện Cục Điện lực, Viện Năng lượng, cùng đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, công tác đầu tư và phát triển hạ tầng điện trên địa bàn Thủ đô hiện gặp không ít khó khăn. Các vướng mắc tập trung chủ yếu ở khâu thỏa thuận tuyến đường dây, xác định vị trí trạm biến áp, công tác giải phóng mặt bằng, cùng với đó là yêu cầu đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật ngầm trong định hướng phát triển của thủ đô.

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: Minh Đức

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh giai đoạn 2025 - 2030, trên địa bàn Thành phố Hà Nội dự kiến triển khai 61 công trình lưới điện truyền tải (gồm 11 công trình 500kV và 50 công trình 220kV).

Đến nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện 2 công trình 500kV, đang thực hiện đầu tư 4 công trình và làm thủ tục đầu tư 26 công trình. Về phía Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), đơn vị được EVN giao triển khai thủ tục đầu tư 20 công trình 220kV.

Hiện EVNHANOI đã đóng điện 3 dự án, đang triển khai 3 dự án (gồm trạm biến áp 220kV Hòa Lạc, Đường dây 220kV Tây Hà Nội - Hòa Lạc khởi công ngày 29/9/2026, trạm biến áp 220kV Long Biên 2 và đường dây đấu nối) để dự kiến đóng điện trong năm 2028. Ngoài ra, thành phố còn 02 công trình 220kV đang được xem xét xã hội hóa là Trạm năng lượng tái tạo Hà Nội 2 và đường dây năng lượng tái tạo Hà Nội 2 - Sơn Tây.

Để bảo đảm phát triển hạ tầng điện đồng bộ, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương và đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng đề án chiến lược phát triển điện lực để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch của Thủ đô… Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan xác định nhu cầu phụ tải tại các khu vực phát triển đô thị, trung tâm văn hóa, du lịch và các phụ tải công nghiêp lớn của Thủ đô, các dự án trọng điểm để có giải pháp cung cấp điện theo các giai đoạn quy hoạch. Công tác chuẩn bị đòi hỏi phải triển khai kịp thời và có tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn theo quy hoạch của Thủ đô, tránh tình trạng hạ tầng điện không đáp ứng kịp tiến độ phát triển chung.

Ngành điện cần "đi trước một bước"

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh Thành phố Hà Nội là trung tâm an ninh, chính trị, văn hoá, kinh tế của quốc gia, trong bối cảnh nhu cầu phụ tải của Thủ đô giai đoạn tiếp theo tăng cao, ngành điện phải "đi trước một bước". Do Hà Nội nhận nguồn điện cơ bản từ nơi khác chuyển về, các công trình truyền tải cần phải bám sát Quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt tại Quyết định 2512/QĐ-UBND về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm của Chủ tịch UBND Thành phố và tương thích với Quy hoạch điện quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức

Đối với các công trình đã có trong quy hoạch, Thứ trưởng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tính đến việc bổ sung dự phòng cho giai đoạn tiếp theo, do hầu hết hệ thống đường dây và trạm biến áp tại Hà Nội hiện đang vận hành ở mức gần đầy tải.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan quản lý phối hợp rà soát, tích hợp đồng bộ quy hoạch giao thông, hạ tầng đô thị với phương án cấp điện của thành phố và Quy hoạch điện quốc gia. Đề nghị trên cơ sở Luật Thủ đô, Hà Nội chủ động ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng các tuyến đường giao thông, phải tích hợp hệ thống tuynel cho công trình hạ tầng kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn cho công trình xanh. Các công trình xây dựng tích hợp hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp pin lưu trữ (BESS). Đồng thời, các đơn vị liên quan tích cực vận hành Tổ công tác chung giữa Bộ Công Thương và UBND Thành phố Hà Nội nhằm kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện trên địa bàn.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh giai đoạn 2025 - 2030, Hà Nội dự kiến triển khai 61 công trình lưới điện truyền tải, gồm 11 công trình 500kV và 50 công trình 220kV. Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND Hà Nội tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và quy hoạch nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án, bảo đảm an ninh năng lượng cho Thủ đô.