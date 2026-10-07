Ninh Bình đầu tư 247 tỷ đồng làm dự án thoát nước đường Hàng Thao - Kênh Gia

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Ninh Bình)

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 3541/QĐ-UBND về việc đầu tư dự án thoát nước đường Hàng Thao đến Kênh Gia, phường Nam Định. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình. Dự án thuộc nhóm B, công trình cấp I, loại công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước. Phạm vi đầu tư có điểm đầu tại vị trí giao cắt với đường Trần Hưng Đạo và điểm cuối kết nối, kết thúc tại Kênh Gia, phường Nam Định.

Theo quyết định, công trình sẽ xây dựng khoảng 2.275 m cống thoát nước, đồng thời cải tạo khoảng 2.265 m đường đô thị. Việc đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước tại khu vực Hàng Thao và chợ Năng Tĩnh, khắc phục tình trạng ngập úng, tăng khả năng thoát nước tự chảy, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và vệ sinh môi trường cho người dân.

Hệ thống thoát nước được đầu tư với các hạng mục thu gom và tiêu thoát nước mặt. Dự án xây dựng 5 ga thu nước mặt bằng bê tông cốt thép, thay thế 72 ga thu hàm ếch bằng hệ thống ga thu ngăn mùi. Cùng với việc xây dựng mới, khoảng 5,3 km cống, rãnh hiện trạng và 1 km Kênh Gia tại khu vực trước và sau cửa xả sẽ được nạo vét, thông rửa nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước của toàn tuyến.

Song song với việc cải thiện năng lực thoát nước, dự án còn hướng tới chỉnh trang đồng bộ hạ tầng giao thông trên tuyến Hàng Thao - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Bích San với tổng chiều dài khoảng 2.265 m. Đây là phần việc nhằm kết hợp nâng cấp hạ tầng kỹ thuật với cải thiện chất lượng không gian đô thị trên tuyến đường.

Theo thiết kế, mặt đường được cải tạo, mở rộng kết cấu áo đường bằng bê tông nhựa cấp cao A1, bảo đảm yêu cầu về tải trọng thiết kế. Vỉa hè hai bên tuyến được lát mới bằng gạch bê tông giả đá, bó vỉa được xây dựng kiên cố và bổ sung bồn cây, đất trồng. Hệ thống điện chiếu sáng cũng được nâng cấp, tháo dỡ các thiết bị cũ không còn phù hợp và bổ sung thiết bị mới tại những vị trí cần thiết.

Các hạng mục được triển khai theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Riêng hệ thống mạng lưới thoát nước áp dụng TCVN 7957:2023, trong khi thiết kế đường đô thị thực hiện theo TCVN 13592:2022.

Tổng mức đầu tư dự án là 247 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029. UBND phường Nam Định được giao trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tiến độ bố trí vốn. Trong quá trình thực hiện, việc cân bằng đào đắp phải được tính toán hợp lý để tiết kiệm chi phí; công tác thi công phải bảo đảm tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.