Tổng thống Panama chia sẻ sự biết ơn dành cho Việt Nam

Ngày 7/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero.

Các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Panama và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tạo động lực đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Panama, cũng như việc hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cả ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện, giao lưu nhân dân; tăng cường hiện diện và hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có.

Việt Nam và Panama cần tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh tiếp cận thị trường của nhau, tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Panama làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cả ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện, giao lưu nhân dân

Tổng thống Panama José Raúl Mulino chúc mừng Việt Nam về những thành tựu tăng trưởng kinh tế nổi bật và mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Panama coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thông qua vai trò của kênh đào, hạ tầng cảng biển, sân bay, kho ngoại quan, hệ thống hậu cần tầm cỡ quốc tế và mạng lưới quan hệ thương mại rộng lớn, Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các thị trường và chuỗi cung ứng khu vực châu Mỹ.

Panama cũng chào đón doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các dự án hạ tầng quan trọng và hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao...

Tổng thống Panama trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Panama

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận về vận tải hàng không, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác; thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục.

Panama luôn coi trọng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, coi Panama là đối tác chủ chốt tại khu vực Mỹ Latinh.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino chia sẻ, nhân dân Panama ghi nhớ và biết ơn Việt Nam là nước đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn Kênh đào Panama (1979). Panama luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino

Tổng thống mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ các định hướng lớn tăng cường quan hệ song phương cũng như việc triển khai các thỏa thuận đạt được, đem lại kết quả cụ thể vì sự phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Panama mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Panama để góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Panama, việc củng cố quan hệ giữa hai Quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hai nước đã được thống nhất, các thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống

Tổng thống Panama nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương, ủng hộ kết nối các cơ quan Chính phủ - địa phương - doanh nghiệp

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, cam kết đồng hành và kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước.

Tổng thống Panama nhất trí cao và mong muốn hai nước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi và ổn định cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, hàng không, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo.

Về hợp tác giữa cơ quan lập pháp, Tổng thống Panama cũng nhất trí ủng hộ việc thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Panama với Quốc hội Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các Ủy ban, cơ quan lập pháp hai nước.

Trần Thường