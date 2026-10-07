Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Quốc hội Tanzania đã tổ chức thành công Đại hội đồng IPU - 153 và nỗ lực của Tanzania, nước Chủ tịch IPU - 153, trong việc thúc đẩy vai trò của nghị viện và hợp tác liên nghị viện trong kiến tạo hòa bình, công bằng, công lý và phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Tanzania Mussa Azzan Zungu; bày tỏ trân trọng sự ủng hộ quý báu của Tanzania dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập trước đây; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Tanzania và mong muốn đưa quan hệ phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tanzania. Ảnh: Hoàng Nhương/ TTXVN

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trong giai đoạn phát triển mới của mỗi nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Nhấn mạnh mong muốn đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc và trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa các Ủy ban chuyên môn, đại biểu Quốc hội hai nước; nghiên cứu khả năng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội và phối hợp đôn đốc việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế song phương có chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Quốc hội Tanzania ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có liên doanh viễn thông Halotel của Tập đoàn Viettel, tham gia nhiều hơn vào các dự án viễn thông, hạ tầng, chuyển đổi số, chính phủ điện tử ở Tanzania.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc bảo đảm hệ thống luật pháp ổn định, thông thoáng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư trên các lĩnh vực mới giàu tiềm năng như khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển hạ tầng.

Chủ tịch Quốc hội Mussa Azzan Zungu bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần, ý chí của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, coi đây là hình mẫu để Tanzania tham khảo trong quá trình triển khai “Tầm nhìn Phát triển Tanzania 2050”, Chủ tịch Quốc hội Mussa Azzan Zungu khẳng định Quốc hội Tanzania sẽ nỗ lực vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Tanzania ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Tanzania bày tỏ mong muốn phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, giám sát việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết và là kênh hữu hiệu để trung gian, hòa giải các vấn đề vướng mắc phát sinh.

Trao đổi về nhu cầu phát triển của Tanzania ở giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Mussa Azzan Zungu đánh giá cao hoạt động của công ty Halotel tại thị trường Tanzania và hoan nghênh có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, khai khoáng, công nghệ và phát triển hạ tầng tại Tanzania.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, IPU… Tanzania khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất với Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng Đông Phi (EAC).