Thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự buổi làm việc có đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc CATP và đồng chí Trưởng Công an 22 phường, xã, gồm: Hồng Hà, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hoài Đức, Dương Hoà, Sơn Đồng, An Khánh, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn.

Đánh giá thực chất tiến độ thực hiện chỉ tiêu

Buổi làm việc nhằm tập trung kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác 9 tháng đầu năm 2026; làm rõ những chỉ tiêu chưa bảo đảm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu CATP báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu của 22 Công an cấp xã tại hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu của các đơn vị Công an cấp xã trong 9 tháng đầu năm 2026, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu CATP đánh giá, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong triển khai nhiệm vụ được giao, tuy nhiên tiến độ thực hiện chưa đồng đều, một số đơn vị còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, các đồng chí Trưởng Công an cấp xã đã trực tiếp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu được giao; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất hướng tháo gỡ đối với những nội dung còn chưa bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, đại diện các phòng nghiệp vụ CATP đã trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm rõ phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện và những nội dung cần ưu tiên trong thời gian tới. Qua đó, các đại biểu đã thống nhất nhận thức, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp cụ thể, chủ động đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu công tác trong những tháng cuối năm.

Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và người đứng đầu các đơn vị phải nghiêm túc rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đánh giá cụ thể kết quả đã đạt được, những nội dung còn thiếu và khả năng hoàn thành, từ đó xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện cụ thể theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ, cần kịp thời hướng dẫn cụ thể, sát thực tiễn, không để đơn vị cơ sở gặp khó khăn kéo dài.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự những tháng cuối năm; tập trung phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Buổi làm việc là dịp để CATP đánh giá sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2026, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao.